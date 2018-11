Dalla favela al Molise per il progetto ‘Una vita per la musica’

Al via il progetto di interscambio culturale, per cui diversi bambini tra i sette e i 16 anni verranno ospitati in diversi comuni della regionale dal 22 novembre al 7 dicembre prossimi

TERMOLI. Proteggere ed educare i bambini con la musica: è questa la mission del progetto “Una vita per la musica” – costruiamo un mondo migliore, un interscambio culturale Brasile – Italia, che vede protagonisti cinque centri del Molise che, dal 22 novembre al 7 dicembre prossimi, ospiteranno bambini e ragazzini, tra gli 8 ed i 16 anni, dell’Istituto ‘Arte no Dique’, provenienti dalla favela di Santos, la più grande del Brasile con i suoi 22mila abitanti nelle palafitte.

Coinvolti nell’iniziativa, dunque, i comuni di Casacalenda, Guglionesi, Petacciato, Larino, Montorio nei Frentani quali sedi di concerti, incontri con le scuole e di scambio di cultura artistica. Gli istituti ‘Cuoco’ di Petacciato e ‘Magliano’ di Larino accoglieranno i bambini brasiliani nella loro esperienza didattica e performativa. Importante sarà la collaborazione con ‘Percussioni Ketoniche’ che vedrà la realizzazione di un disco che unirà la cultura artistica italiana e quella carioca.

Cristofer, Iorran, Gustavo, Guilherme, Apolo, Melissa, Alicia, Bryan e Natanael: questi i nomi dei nove bambini che il giorno 21 novembre con il loro zainetto carico di sogni e di vita, partiranno dal Brasile per raggiungere la nostra piccola regione per un interscambio che segnerà per sempre la loro e la nostra vita. “Brasile-Italia – commentano i promotori - non è solamente il ricordo della finale mondiale del ’94 persa ai calci di rigore, ora per noi è molto di più, è un respiro di grande possibilità e felicità”.

