Isernia, torna l’evento di beneficenza ‘Antonio4Sma’

In ricordo del compianto Antonio Di Rollo l’appuntamento del 13 dicembre in auditorium

ISERNIA. Il 13 dicembre l’auditorium ‘Unità d’Italia’ ospiterà ‘Antonio4Sma’, la riuscitissima manifestazione di raccolta fondi organizzata in onore di Antonio Di Rollo, giovane avvocato scomparso prematuramente nel 2015. Giunta alla sua 4° edizione, nelle tra precedenti è riuscita a sensibilizzare la comunità molisana sul tema della Sma (Atrofia Muscolare Spinale) riuscendo a raccogliere, nei tre anni, oltre 25.000 euro utilizzati da Telethon e da Famiglie Sma, entrambe partner della manifestazione, a sostegno della ricerca contro la terribile malattia genetica.

L’evento si tiene ogni anno lo stesso giorno in occasione del compleanno di Antonio, ed è organizzato dall’Associazione ‘Kimos Onlus’, che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e si propone di svolgere attività di solidarietà, di beneficienza e di pubblica utilità promuovendo il benessere economico e sociale della comunità e stimolando lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico del territorio Molisano.



Partner fissi dell’evento sono: ‘Telethon’, ‘Associazione Famiglie Sma’, la Regione Molise, il Comune di Isernia, Bnl, Eneide Srl, Comifar, Circuito Samex e, da quest’anno ‘IzziFaiDate’.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita a Isernia presso Nerineri club, Batik Viaggi e Turismo, Circuito Samex.net, Printmania, Blue Style, Kimos Onlus.

Per l’edizione 2018 è prevista, per la prima volta, l’organizzazione del contest fotografico “#sipuofare”. Fino al 12 dicembre sarà possibile postare sulla pagina facebook di Kimos Onlus o inviare via mail la propria foto con il biglietto, la locandina o il manifesto della manifestazione. In occasione della serata di gala del 13 dicembre saranno estratte tre foto che vinceranno premi messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione.

L’obiettivo è quello di raggiungere la somma di 20.000 euro da donare a Telethon e a Famiglie SMA per le loro ricerche contro la SMA. Ospiti della serata Giulio Berruti, Acoustic Flight, Isernia Gospel Choir, la sand artist Erica Abelardo e N’Duccio. Il format dell’evento che unisce divertimento e divulgazione si è dimostrato molto efficace e gradito alla comunità molisana.

Per chi, invece, volesse donare soldi da destinare alla ricerca contro la SMA prima o dopo l’evento di gala del 13 dicembre, sarà attiva tutto l’anno la piattaforma di crowdfunding di Kimos.

