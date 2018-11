Castelpetroso nell’olimpo de ‘Il Borgo dei Borghi’

Il centro della provincia di Isernia tra i venti finalisti del programma di Raitre. Nuova e importante ribalta nazionale per il Molise. GUARDA IL VIDEO



CASTELPETROSO. Nuova ribalta nazionale per Castelpetroso, protagonista ieri sera della puntata finale de ‘isprana. Anche se non è riuscito a superare la prima fase eliminatoria, il paese ha avuto un’occasione preziosa per mostrare all’Italia intera le bellezze e le tipicità che lo rendono unico.

Per designare il vincitore, la trasmissione ha utilizzato il meccanismo di una vera e propria gara: per tre sere, si sono sfidati tra loro venti borghi a serata (uno per regione) e – i venti più votati – sono arrivati alla fase finale.

Qui, il voto combinato di televoto e giuria degli esperti ha portato alla proclamazione di Petralia Soprana come vincitore assoluto, battendo l’abruzzese Guardiagrele (4° classificato), il veneto Mel (3° posto) e il laziale Subiaco (2° classificato).

