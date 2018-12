I mercoledì del libro presenta “Divorare il cielo”, di Paolo Giordano

Il libro scelto per l'incontro di questo mese è dello scrittore torinese autore tra gli altri del romanzo “La solitudine dei numeri primi”

di Marilena Ferrante

Come ogni mese , il 5 dicembre, alle ore 18,30, presso la libreria Enzo Della Corte, si terrà l’incontro di lettura , ideato dall’associazione Promozione Donna e che vede la partecipazione di quanti amano la lettura e la condivisione come vòlano per la conoscenza e l’arricchimento personale. Il libro scelto è “ Divorare il cielo” di Paolo Giordano, scrittore torinese e autore di tre romanzi, “ La solitudine dei numeri primi”, ( Premio Strega e premio campiello Opera prima)“ Il corpo umano” e” Il nero e l’argento”. Collabora con il Corriere della Sera.

La storie del libro è intensa e pervasa di declinazioni sociali e psicologiche relative all’incontro di monadi umane che raccolgono il loro sentire nella comunanza di interessi e di stili di vita. Teresa, la protagonista, sarà attratta irreparabilmente dal mondo sconosciuto e bizzarro che si infila nella realtà del paese natale del padre , Speziale, in Puglia, dove ogni anno si reca per le vacanze. Un lungo e complicato intreccio reca la complessità delle relazioni umane ed amorose di Teresa che incontrerà Bern e tutta la comunità “quelli della masseria” che vivono in una specie di comune, non vanno a scuola , ma sanno molte cose. Credono in Dio , nella terra e nella reincarnazione.

Tre fratelli ma non di sangue , ciascuno con un padre manchevole, inestricabilmente legati l’uno all’altro, carichi di bramosia per quello che non hanno mai avuto. Per Teresa quell’angolo della campagna pugliese diventerà il suo unico posto nel mondo. Il posto in cui c’è Bern. Gli eventi porteranno a vivere Teresa e i suoi compagni vicissitudini forti . C’è chi si salverà, chi non si è mai voluto salvare e chi, come Teresa , che rimarrà sola a gestire quella terra ,a coltivare i mandorli e gli ulivi, a godere del sole rossastro della terra pugliese.

Quei vent’anni segneranno la sua esistenza e la masseria diventerà il centro esatto dell’universo.

