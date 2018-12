Selfie delle feste: grande protagonista l’albero di Natale all’uncinetto di Trivento

Allestito nella piazza del paese potrà essere ammirato fino al 6 gennaio

TRIVENTO. Un albero di Natale unico nel suo genere. E’ realizzato tutto all’uncinetto l’abete installato a Trivento, nella piazza centrale del paese. L'albero, alto sei metri e con un diametro di quasi tre metri e mezzo, è stato realizzato con 1.300 'granny square', piccole mattonelle di lana fatte all'uncinetto.

A realizzarlo un gruppo di appassionate dell’uncinetto, guidate da Lucia Santorelli, che la scorsa estate avevano realizzato il tappeto più lungo del mondo, ben 640 metri di mattonelle rigorosamente ‘home made’. Esposto lungo le vie del paese e poi venduto ai visitatori per beneficenza.

Grande il successo per l’albero di Natale, diventato protagonista di selfie e di foto, che stanno facendo il pieno di like sui social. L'albero all'uncinetto si potrà ammirare per tutto il periodo delle feste, fino al 6 gennaio.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale