L'albero all'uncinetto di Trivento fa il giro del mondo sui social e finisce su FanPage

TRIVENTO. L'albero delle nonne, 1.300 mattonelle di lana per 6 metri di altezza, un caleidoscopio di colori posto all'ingresso del paese che fornisce una vista mozzafiato, sta facendo il giro del mondo, sui media tradizionali e sui social. Migliaia e migliaia di condivisioni, foto postate come profilo personale da utenti per ogni dove, stampa nazionale popolare, come il diffusissimo settimanale Sorrisi e Canzoni che ne parla, fino alla graduatoria stilata da 'Sicilia Oggi', che lo celebra come l'albero di Natale più bello d'Italia.

Anche FanPage, tra i siti web d'informazione più seguiti in Italia, ha dedicato un video speciale a una meraviglia tutta molisana, un autentico spettacolo per gli occhi che merita di essere divulgato per ogni dove.

