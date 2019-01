Educare all'economia circolare: arriva in Molise il ‘museo del risparmio su ruote’

L’iniziativa è promossa da Museo del risparmio di Torino, Bei Institute e Scania, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo

ISERNIA. Arriva domani in Molise, dove sarà subito attivo e visitabile, il Save Discovery Truck: un camion con semirimorchio allestito come un vero e proprio laboratorio interattivo grazie all’esperienza del Museo del Risparmio di Torino, a bordo del quale tutto è pensato per trasmettere ai più giovani, con un approccio ludico, le conoscenze alla base dell’alfabetizzazione finanziaria e dell’economia circolare, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini di domani.

Un museo esperienziale itinerante che sosterà da domani a venerdì 11 in Piazzale Michelangelo ad Isernia e da martedì 15 a giovedì 17 gennaio in Piazza della Vittoria a Campobasso, a disposizione degli studenti delle scuole primarie e secondarie locali che vorranno salire a bordo per scoprire il tema della scarsità delle risorse, a cominciare dal denaro, e per riflettere sull’importanza di impegnarsi nella lotta contro gli sprechi, con appositi laboratori tematici dedicati anche alla sostenibilità e all'economia circolare.

L’iniziativa si svolge nell’ambito di “S.A.V.E. Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza”, il progetto itinerante rivolto alle scuole primarie e secondarie, realizzato da Museo del Risparmio, BEI Institute e Scania, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, tenendosi appunto a bordo di un veicolo Scania di ultima generazione equipaggiato come un museo del risparmio in miniatura.

La permanenza nei capoluoghi di provincia del Molise rientra nel programma di 22 tappe del tour partito da piazza Castello a Milano che vedrà il ‘museo itinerante’ attraversare complessivamente 8 regioni (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Lazio) e coinvolgere oltre 10.000 studenti.

“Portare i contenuti del Museo del Risparmio extra muros è un’idea che ha richiesto qualche anno di gestazione e si è realizzata anche grazie alla collaborazione di partner con cui condividiamo l’attenzione ai temi della sostenibilità – spiega Giovanna Paladino, Direttrice del Museo del Risparmio -. E’ qualcosa in più di un semplice progetto itinerante, sia perché l’organizzazione è complessa sia perché abbiamo l’ambizione di riuscire a sensibilizzare ragazzi ed adulti sull’importanza di saper gestire in modo consapevole le risorse limitate che abbiamo a disposizione. Speriamo che le comunità che ci ospiteranno condividano con noi questo obiettivo e ne apprezzino lo spirito”

“Siamo lieti di essere al fianco di questa innovativa iniziativa che coinvolge gli studenti sui temi del risparmio, dell’educazione finanziaria e della sostenibilità – ha sottolineato Tito Nocentini, Direttore regionale di Intesa Sanpaolo -. Da un lato il risparmio è un atto di libertà, perché permette di realizzare i propri progetti, favorendo lo sviluppo economico. Dall’altro non dimentichiamo che i nostri giovani si trovano oggi a dover fronteggiare situazioni e soluzioni finanziarie più complesse di quelle vissute alla stessa età dai loro genitori. Come Intesa Sanpaolo riteniamo importante mettere a disposizione questo servizio nei territori dove viviamo e operiamo, come nel caso delle due province molisane”.

Per scoprire più nel dettaglio i percorsi didattici, le tappe del tour ed i riferimenti cui rivolgersi per una visita da parte degli istituti scolastici è a disposizione il sito www.savetour.it

