I 10 borghi più belli del Molise secondo Travel365

La community dell’importante magazine turistico online ha scelto, tra 30 indicati, i luoghi da visitare assolutamente in questo 2019

CULTURA. Travel365 è un importante magazine turistico online e un punto di riferimento per chi ha sognato almeno una volta di poter viaggiare tutto l'anno, tutto il mondo. Informazioni, curiosità, guide sul mondo e sulle destinazioni per i tuoi viaggi: grandi capitali e metropoli, ma anche piccoli paesi e posti sperduti, storie, descrizioni e racconti sulle città e i luoghi più interessanti del pianeta. E tra questi luoghi interessanti, oltre 10mila utenti della community del sito hanno recentemente votato le eccellenze storiche, architettoniche, culturali e gastronomiche del territorio molisano, selezionando i 10 paesi e borghi più belli in Molise da visitare assolutamente nel 2019 tra i 30 indicati dalla redazione.

“Il Molise è una regione piccola e sottovalutata ma, non è sempre stato così. Vista il suo particolare territorio, per anni è stata al centro di scontri e mire espansionistiche di popoli, che hanno portato alla nascita di una serie di borghi fortificati. Quattro di questi sono stati inseriti all'interno della lista dei borghi più belli d'Italia, ma vale decisamente la pena visitarli tutti”, si legge nell’articolo di Erminia Daniela Bizzarro.

Ecco quindi i 10 paesi e borghi molisani che Travel365 consiglia per una vacanza ‘differente’ dal solito:

• Castelpetroso, Isernia

• Fornelli, Isernia

• Larino, Campobasso

• Bagnoli del Trigno, Isernia

• Vastogirardi, Isernia

• Sepino, Campobasso

• Agnone, Isernia

• Rocchetta a Volturno, Isernia

• Venafro, Isernia

• Oratino, Campobasso

Si va dalla Basilica Santuario dell'Addolorata, ormai famosa anche all’estero, alle ‘sette torri’ di Fornelli, passando per i borghi di Larino, Oratino e Bagnoli, per il Castello Angioino e il complesso archeologico di Altilia, arrivando al Museo della Campana, a quello delle Guerre Mondiali e all’oasi naturalistica de Le Mortine, solo per citare alcuni dei luoghi più rappresentativi. Una bellissima vetrina per le nostre eccellenze, a riconferma di come il Molise sia davvero una terra ricchissima tutta da scoprire.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale