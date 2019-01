Isernia, due serate con la commedia musical ‘Aggiungi un posto a tavola’

Sbarca a Isernia un grande classico del teatro musicale liberamente ispirato a ‘After me the deluge’

ISERNIA. Martedì 5 e mercoledì 6 febbraio alle 21 presso l'Auditorium di Isernia La stagione teatrale della Fondazione Molise Cultura prosegue con un grande musical: ‘Aggiungi un posto a tavola’, commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri e liberamente ispirata a ‘After me the deluge’ di David Forrest, musiche di Armando Trovajoli.

La storia narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare sé stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale. Un grande classico del teatro musicale, diventato famoso nell’interpretazione di Johnny Dorelli, che rivive in una questa nuova produzione in cui Gianluca Guidi interpreta Don Silvestro, Emy Bergamo Consolazione, Marco Simeoli interpreta il Sindaco Crispino, Piero Di Blasio Toto, Francesca Nunzi Ortensia, Camilla Nigro Clementina; ‘la voce di Lassù’ è di Enzo Garinei.

I biglietti sono disponibili on line su Liveticket oppure presso la biglietteria dell'auditorium ‘Unità d'Italia’ aperta da lunedì 28 gennaio al lunedì 4 febbraio (sabato e domenica esclusi) dalle ore 17.00 alle ore 20; Il 5 e 6 febbraio dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00.

