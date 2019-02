I primi 33 educatori professionali socio-pedagogici qualificati in Italia sono formati all’Unimol

Nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altri 21 per chiudere la prima edizione del corso con il conseguimento della qualifica per tutti e 54 i partecipanti. Un successo che si prepara al bis con la seconda edizione

CAMPOBASSO. Si è appena conclusa la prima edizione del corso intensivo di formazione per educatore socio-pedagogico, del peso complessivo di 60 Cfu, presso l’Unimol. Un percorso partito a luglio 2018, e caratterizzatosi nel dare risposte concrete a chi è di fronte ai nuovi e significativi cambiamenti che obbligano ad acquisire qualifiche professionali più solide. Ha avuto l’obiettivo prioritario di formare la figura professionale dell’educatore in grado di operare nei diversi contesti del sistema educativo, dell’istruzione e della formazione.

Le nuovo disposizioni normative hanno infatti introdotto la possibilità, per alcune categorie di persone, di ottenere la qualifica necessaria a continuare ad operare come educatore professionale socio-pedagogico, attraverso un corso intensivo di formazione e qualificazione. Conseguire tale qualifica per chi è già inserito ed operi in contesti lavorativi inerenti alle professioni socio-educative, all’UniMol, è dunque realtà. Sono 33 i candidati che – superando l’esame finale – sono divenuti Educatori professionali socio-pedagogici, titolo rilasciato dalla Commissione composta dai docenti del corso e presieduta dal responsabile scientifico, il professor Luca Refrigeri.

Non solo: si tratta dei primi 33 professionisti a conseguire la qualifica riconosciuti in Italia: molti di loro sono molisani, ma anche, a riprova della dimensione generale del corso, provenienti da diverse altre regioni e province del territorio nazionale, dalla Lombardia, alla Liguria, all’Emilia Romagna, dalla Sicilia, alla Campania, dalla Puglia, all’Abruzzo, al Lazio. Ai primi 33 Educatori socio-pedagogico del panorama nazionale, nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altri 21 per chiudere la prima edizione del corso con il conseguimento della qualifica per tutti e 54 i partecipanti.

Dal 2021 la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico costituirà il titolo universitario unico per poter lavorare nel mondo dell’educazione. Attualmente il corso di qualificazione rappresenta la più efficace opportunità per conseguire e ottenere la qualifica professionale richiesta ed UniMol proseguirà ancora sulla strada tracciata per garantire tali opportunità e per favorire nuove prospettive. È in pubblicazione, infatti, il Bando per la seconda edizione del corso.

