L’omaggio all’artista-frate Tito Amodei a un anno dalla scomparsa

Questa sera su Tlt Molise la trasmissione che ricorda la figura del religioso

CAMPOBASSO. Una sensibilità encomiabile quella dei fratelli Porfirio Walter, Giampiero ed Aldo, fondatori, ieri, insieme al padre, il compianto Spartaco, dell'emittente televisiva Triventina TLT Molise che oggi pur tra mille difficoltà con passione e tenacia continuano a portare avanti.

Questa sera alle ore 21 sulla loro rete, canale 14 del digitale terrestre, con replica domani alle 15.30, un omaggio a Padre Tito Amodei nel primo anniversario della sua scomparsa avvenuta il 31 gennaio 2018.

Ad onor del vero l'artista-frate passionista Tito Amodei, nato a Colli al Volturno, a TLT era di casa in passato anche perché più volte il programma "il Molise che va" ideato e condotto da Michele D'Alessio, collese lui pure, era andato a Roma nello studio alla Scala Santa dove l'artista operava.

Questa sera TLT fa rivivere alcuni momenti della vita di questo straordinario personaggio amato ed osannato da tutti, un po’ meno dalla sua terra d'origine.

Quando ha spento le 90 candeline del suo compleanno, era il 13 marzo 2016 tante erano le persone che vollero omaggiarlo.

Una giornata quella tutta da rivivere!

Altro momento magico il 7 maggio 2016 quando da Colli al Volturno un pullman carico di Collesi fece tappa nel complesso monumentale della Scala Santa in San Giovanni Laterano per vivere ‘una giornata con Padre Tito’.

Emozione e commozione non hanno risparmiato nessuno, Padre Tito compreso. Ma l'omaggio ed il ricordo che Tlt offre questa sera non è solo per Padre Tito. Le immagini dei filmati sono di Pino Vecchi, l'operatore valente e generoso venuto a mancare prematuramente lo scorso 26 settembre, ed il cui ricordo è più che mai vivo nella famiglia di Tlt Molise. L'emittente anche questa volta centra il bersaglio nell'offrire al pubblico una serata tutta da vivere e rivivere.

