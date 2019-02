Castelpetroso di nuovo in tv per la prossima puntata di ‘Kilimangiaro’

Uno dei borghi più belli d’Italia torna protagonista della trasmissione domenica 17 febbraio su Rai3

CASTELPETROSO. Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna la domenica pomeriggio su Rai3 a partire dalle 15:30 per divulgare e divertire. Prosegue il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia, e la nota trasmissione questa domenica torna in Molise, nel borgo di Castelpetroso, che già ha avuto modo di mostrare le sue bellezze sulla televisione nazionale. Ultima puntata dei ‘viaggi al rallentatore’ di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre in Sri Lanka per donare uno scuolabus alle bambine vittime di abusi mentre la cuoca Rosa continua a cucinare i piatti della tradizione italiana in Cina. Con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un viaggio letterario tra le parole ispirate dai gialli del commissario Montalbano di Andrea Camilleri. Spazio all’attualità con ‘Diario del mondo’ e il giornalista Marco Clementi.



Ospiti speciali di Camila Raznovich la biologa marina Mariasole Bianco e Danilo Callegari reduce da un’avventura nell’Antartide durata tre mesi. In studio anche il team di ‘Va’ sentiero’, un viaggio di quasi 7mila chilometri lungo il Sentiero Italia, l’alta via più lunga del mondo, dal Nord al Sud della nostra penisola. In collegamento dalla Colombia la famiglia Bellet Grava, originaria di Revine Lago, in provincia di Treviso, che continua a macinare chilometri in bicicletta lungo alcuni Paesi dell’America Latina con il progetto Biocycling.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal desk dei viaggiatori proporrà alcune meraviglie della natura e i telespettatori potranno votare quella che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.



Avventura, paradisi, natura, storie, ‘city life’ e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 17 febbraio: il Brasile, Assuan in Egitto, Winnipeg, le Pearl Islands a Panama, il Nepal, Buenos Aires, i parchi degli Stati Uniti e la Norvegia.

