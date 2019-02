Violenza contro le donne: in Molise il teatro diventa strumento di denuncia

La Regione ha contribuito alla realizzazione del sito web www.tiamodamorirne.com realizzato dall’attrice Mena Vasellino, per divulgare, ovunque nel mondo, il suo ultimo lavoro dedicato alle vittime e ai loro figli

CAMPOBASSO. Un progetto di teatro unico nel suo genere per denunciare, raccontandola, la violenza contro le donne. La Regione Molise, attraverso la sua Fondazione, il Comune di Campobasso e l’Azienda Camp’oro, hanno contribuito alla realizzazione del sito web www.tiamodamorirne.com, realizzato dall’attrice molisana Mena Vasellino, per divulgare, ovunque nel mondo, il suo ultimo lavoro dedicato alle donne che subiscono violenza e ai loro figli.

Lo spettacolo è un omaggio alle tante donne che subiscono violenza domestica, con una particolarità: a raccontare al pubblico come sono andate realmente le cose e come si è arrivati all’epilogo finale, è la stessa vittima, che individua negli spettatori i tanti che assistono di solito a questi episodi devastanti arrogandosi il diritto di sapere tutto e che si disperano sempre tardi per non essere potuti intervenire prima. Un grido al mondo perché non si può assistere silenti quando le vittime sono in vita e piangerle disperatamente quando non c’è più nulla da fare.

“Ho voluto cimentarmi con la scrittura per la prima volta – spiega l’attrice - ho scelto un tema che mi sta molto a cuore e che ho potuto raccontare attraverso ricordi purtroppo reali della mia vita. Spero che il mio lavoro possa arrivare alle anime di tanti perché questa strage abbia al più presto una fine”.

