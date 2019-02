Isernia, cittadinanza responsabile: valori e idee sotto la lente degli esperti

Tutto pronto per il convegno promosso dalla Diocesi e dal Movimento Cristiano del Lavoratori. Temi di stretta attualità quelli che verranno affrontati nel corso dell’iniziativa in programma giovedì 28 febbraio



ISERNIA. ‘Costruire una cittadinanza responsabile: valori, idee, partecipazione’: questo il tema del primo di un ciclo di incontri promossi dalla Diocesi di Isernia - Venafro e dal Movimento Cristiano Lavoratori del Molise. L’evento si svolgerà giovedì 28 febbraio alle ore 17 nell’Aula delle Colonne del Centro Pastorale Diocesano in via Mazzini.

Interverranno don Bruno Bignami (direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei), l’arcivescovo metropolita della diocesi di Campobasso e Bojano Giancarlo Maria Bregantini. Introdurrà i lavori Agostino Francischelli, direttore dell’ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Isernia-Venafro. Concluderà il vescovo di Isernia Camillo Cibotti. Moderatore dell’incontro sarà Antonio Chiatto, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori del Molise.

“Verrà affrontato – annunciano dalla Diocesi - anche il delicato rapporto tra in mondo dei lavoro e i Giovani. Un problema molto attuale anche in Molise, che vede una forte emigrazione di giovani. Ad andare via sono sempre di più i ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Tale esodo contribuisce all’aumento dell’età media di coloro che lavorano (ormai sempre più over 55) e compromette seriamente le possibilità di riscatto del Mezzogiorno d’Italia, dove aumenta la popolazione anziana con scompensi enormi nei territori piccoli e nelle aree interne fortemente a rischio desertificazione.

Il lavoro, infatti, concorre alla realizzazione della personalità di ogni uomo e di ogni donna: a maggior ragione questo vale per un giovane. Il lavoro unitamente alla dimensione affettiva e alla fede rappresenta per i giovani uno degli ambiti di vita più importanti: il vissuto di un giovane si può raccogliere attorno alla triade Dio, lavoro e amore. In un contesto economico e sociale come quello attuale crescono sempre di più le aspettative che i giovani ripongono nel lavoro. Contemporaneamente aumenta l’incertezza legata alla possibilità di trovare un’occupazione”.

Il tema cornice del percorso è ‘Cristiani e Cittadini d’Europa’. Obiettivo dell’iniziativa analizzare e studiare i problemi attuali alla luce del Magistero sociale cristiano. La dottrina sociale della Chiesa illumina, con una luce che non muta, i problemi sempre nuovi che emergono. Ciò salvaguarda il carattere sia permanente che storico di questo «patrimonio» dottrinale che, con le sue specifiche caratteristiche, fa parte della tradizione sempre vitale della Chiesa.

Il secondo incontro, in programma venerdì 12 aprile, sarà incentrato sul tema: ‘Il principio di sussidiarietà nell'Unione Europea’ e vedrà come relatori: Don Antonio De Grandis, Presidente del Tribunale ecclesiastico regionale abruzzese-molisano, Pete Kercher, ambasciatore di Eidd - Design for All Europe, Group of Experts in Design e Alberto D’Alessandro (esperto della Commissione Europea e già Direttore dell’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa).

Il terzo ed ultimo appuntamento, in programma il 28 maggio, vedrà come relatore d’eccezione il professor Stefano Zamagni sul tema ‘L’economia civile: la sfida per il futuro’.

