La cultura è gratis: 20 giornate a ingresso libero in 11 musei del Molise

CAMPOBASSO. Venti giornate a ingresso libero in 11 tra musei, siti archeologici statali, parchi e giardini monumentali del Molise.

Con '#iovadoalmuseo' aumentano le giornate a ingresso libero nei luoghi della cultura statali, a questa iniziativa si aggiunge la 'Settimana dei Musei' a cadenza annuale e un ticket da 2 euro per ragazzi dai 18 ai 25 anni. E' quanto previsto dalle nuove norme contenute nel decreto, in vigore dal 28 febbraio, firmato dal ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli.

In Molise l’ingresso gratuito è previsto ai seguenti monumenti: Castello di Capua a Gambatesa (Campobasso), Castello di Civitacampomarano (Campobasso), Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno a Castel San Vincenzo (Isernia), Museo archeologico di Venafro (Isernia), Museo archeologico Santa Maria delle Monache a Isernia, Museo della citta' e del territorio a Sepino (Campobasso), Museo nazionale del Paleolitico di Isernia, Museo nazionale di Castello Pandone a Venafro (Isernia), Museo Palazzo Pistilli a Campobasso, Nuovo Museo provinciale Sannitico a Campobasso, Santuario italico di Pietrabbondante (Isernia).

Il sistema cambia. Introdotte 8 giornate ticket free, scelte dai direttori dei musei autonomi e dei poli museali regionali, in relazione alle specificità territoriali di ciascun sito. A queste si aggiungono 6 giornate a ingresso gratuito durante la #settimanadeimusei, dal martedì alla domenica in tutti musei statali italiani, quest'anno dal 5 al 10 marzo.

Poi ci sono giornate gratuite, in concomitanza con le prime domeniche del mese, da ottobre a marzo.

