'Due donne in fuga', ad Isernia Marisa Laurito e Fioretta Mari

Iva Zanicchi non sarà presente per problemi familiari e di salute. L’appuntamento per domenica 3 marzo

ISERNIA. Domenica 3 marzo alle ore 21 presso l'Auditorium di Isernia prosegue la stagione teatrale Fondazione Molise Cultura. In scena ‘Due donne in fuga’, inizialmente previsto con Iva Zanicchi che però per problemi familiari e di salute sarà sostituita dalla straordinaria attrice Fioretta Mari che accompagna Marisa Laurito.

Due attrici grandiose portano sulla scena un testo che ha avuto uno straordinario successo in Francia, soprattutto a Parigi: Marisa Laurito e Fioretta Mari lo recitano facendolo proprio come se fosse stato scritto proprio per loro.

Due donne molto diverse tra loro fuggono dalle rispettive vite: Margot scappa dalla sua condizione di casalinga, moglie e madre repressa, Claude dalla casa di riposo dove il figlio l’ha parcheggiata dopo che è rimasta vedova. L’incontro suscita le battute più divertenti, per il luogo e l’ora equivoci. È l’inizio di un’avventura che vede le due donne viaggiare in autostop.

Marisa Laurito e Fioretta Mari interpretano una commedia dalle battute felici riuscendo a costruire con ironia i caratteri diversissimi delle due donne. Si ride di gusto per l’ironia e l’arguzia delle battute. Si sorride nel riconoscere, nelle due protagoniste, alcuni aspetti della nostra vita, a volte pavida, altre volte più temeraria.

Un perfetto equilibrio tra commedia e vita (vera), niente affatto retorico.

I biglietti sono disponibili on line sul sito www.fondazionecultura.it nella sezione biglietti on line, oppure presso la biglietteria dell'Auditorium, in Corso Risorgimento 221, aperta da lunedì 25 febbraio a sabato 2 marzo 17:00- 20:00, domenica 3 marzo 10:30- 14:00 e 15:30- 20:00, per info 393.9317182

