Pier Paolo Giannubilo candidato al Premio Strega con ‘Il Risolutore’

Il professore, scrittore e giornalista campobassano in corsa per l’edizione 2019 dell’importante riconoscimento letterario

CAMPOBASSO. Il Molise sale alla ribalta della cultura nazionale. Pier Paolo Giannubilo, professore di lettere, scrittore e giornalista campobassano proprio in questi giorni sta promuovendo il suo ultimo romanzo 'Il Risolutore', pubblicato per Rizzoli, ed ha reso noto tramite la sua pagina Facebook che concorrerà all’edizione 2019 del Premio Strega. A proporlo lo scrittore e saggista Ferruccio Parazzoli.

Il libro ha già fatto molto parlare di sé: attraverso il ritratto impietoso e intimo di un uomo qualunque con un cognome fatale - Ruggero Manzoni - che ha saputo fare di sé un'inspiegabile leggenda, Giannubilo ripercorre la lunga serie di messinscena dai toni tragici del bambino ‘Palla di grasso’ bullizzato dai coetanei a Lugo di Romagna ma capace di ribaltare il proprio destino.

Dalla militanza nella Bologna del ’77, segnata dall’amicizia con Tondelli e Pazienza e dal clima libertino del Dams, al reclutamento nei Servizi, dalle missioni under cover in Libano a quelle nei Balcani in fiamme, passando per ingaggi da killer, prodezze erotiche e sogni d’artista affascinato dalle avanguardie degli anni Ottanta: Ruggero firma ogni suo gesto con l’inchiostro dell’eccesso, dannato e insieme eroe, fuori da ogni schema e per questo irresistibile, sempre disposto a tutto pur di restare umano. Con struggente lucidità Giannubilo ci racconta ciò che dell’altro gli fa più paura come se si stesse guardando allo specchio, mettendo a nudo le contraddizioni che rendono unica una vita. Nelle sue pagine la grande Storia abbraccia la vicenda avventurosa di un irregolare fino a rendere impossibile riconoscere dove finisca l’una e inizi l’altra. Ed è questo il punto esatto dove si fa letteratura.

Non resta che fare il ‘tifo’ per Giannubilo e augurargli tutta la fortuna professionale possibile in questa nuova, importante avventura.

