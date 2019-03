Isernia, presentato il libro ‘Abitare le fragilità’ di Paolo Greco

Il volume con semplicità e puntualità offre una fenomenologia della fragilità contemporanea osservandone i volti e fissandone i luoghi. L’incontro martedì scorso nella biblioteca comunale ‘Romano’

ISERNIA. Si è svolta martedì scorso, 12 marzo, nella biblioteca comunale ‘Michele Romano’ di Isernia, la presentazione del libro di Paolo Greco ‘Abitare le fragilità’. Alla presenza dell’autore, sono intervenuti in veste di relatori la psicopedagogista Leontina Lanciano, Garante dei diritti della persona e dell’infanzia della Regione Molise, e don Tonino Palmese, vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Napoli per la giustizia e la carità. Ha moderato l’incontro culturale Gabriele Venditti, direttore della biblioteca comunale.

Il volume di Paolo Greco con semplicità e puntualità offre una fenomenologia della fragilità contemporanea osservandone i volti e fissandone i luoghi, per poi avanzare un’ermeneutica esistenziale capace di darle un senso e un significato utili a ritrovare le ragioni della speranza. Un contributo che aiuta il lettore a ritornare a riflettere sull’uomo e a recuperare la nostalgia di quell’umanesimo che lo abita, in grado di trasfigurare l’esistente e sgomberare l’occhio dalle nubi che offuscano e nascondono la bellezza di cui è fatto.



Paolo Greco è nato a Singen, in Germania, nel 1978 e ha conseguito la licenza in Teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica di Assisi. Scrittore e insegnante di religione attivo nel sociale e nella cultura della legalità, collabora con l’Opera don Giustino onlus fondata da don Antonio Coluccia e con l’associazione CeRFEE, che promuove la ricerca e la sperimentazione educativa, la formazione professionale e l’impegno per una cittadinanza consapevole e responsabile. Tra Le sue pubblicazioni, ‘Dall’esilio all’esodo. La fede esposta all’incertezza dei tempi nuovi’ nel 2015 e ‘Abitare la terra con lo sguardo di Dio. Don Giustino Russolillo: spiritualità e messaggio’ nel 2017. Inoltre, ha pubblicato insieme a Don Giuseppe Surace ‘Il mormorio di un vento leggero’ nel 2016 e con don Surace e don Bruno Sperandini ‘Giovani, fede e vocazione’ nel 2017.

