Crociati e Trinitari, al presidente Santoro il ‘Benemerito dell’etica e virtù cavalleresca’

Il prestigioso riconoscimento conferito dal Centro studi e ricerca Nundinae a sei personalità che in Italia hanno ottenuto particolari meriti in campo culturale e sociale

CAMPOBASSO. Importante onorificenza per la città di Campobasso e per Giuseppe Santoro, presidente dell’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni storiche molisane, tra le sei personalità italiane alle quali è stato consegnato il ‘Benemerito dell'Etica e Virtù Cavalleresca’ da parte del Centro Studi e Ricerca Nundinae, con il patrocinio del Cers, il Consorzio europeo rievocazioni storiche. Un riconoscimento per particolari meriti ottenuti nel campo della cultura e del sociale.

Da sempre attivo non solo nel campo culturale, ma anche in quello sociale e del volontariato, Santoro ha incessantemente manifestato grande amore per la sua città, prendendo parte ed organizzando negli anni numerose iniziative promosse attraverso la storica Associazione dei Crociati e Trinitari, con il supporto dell’amministrazione comunale, della Provincia di Campobasso e della Regione Molise.

Sin dal 1998, infatti, con questo blasonato sodalizio campobassano, di cui negli ultimi anni ha assunto la presidenza, Santoro ha organizzato ed ideato attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della storia di Campobasso (cortei e rievocazioni storiche nella regione Molise e sul territorio nazionale) ma anche mirate alla diffusione della storia e delle radici campobassane, anche e soprattutto nelle nuove generazioni.

Eventi di successo (tra i quali gli ultimi e più conosciuti, Campobasso in Love, Concorso nazionale di Pittura Estemporanea, Mysterium Pacis, spettacoli teatrali promossi dalla sua 86Cento – Compagnia di Teatro Amatoriale) che hanno permesso di attrarre pubblico non solo da tutto il Molise ma anche da fuori regione con notevoli echi mediatici.

Senza dimenticare l’ultima ‘conquista’ portata a casa, grazie al primo passo verso il gemellaggio culturale con la città di Verona e quindi tra Giulietta e Romeo e i campobassani Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo. Grande la soddisfazione di Santoro e dell’intera associazione, per il lavoro e l’impegno profuso con grande passione e entusiasmo. Ora premiato con questo prestigioso riconoscimento.

