Al Savoia di Campobasso di scena Orsini con ‘Il costruttore Solness’

Appuntamento per sabato 23 e domenica 24 marzo

CAMPOBASSO. Sabato 23 marzo alle ore 21 e domenica 24 marzo alle ore 18.30 al teatro Savoia di Campobasso va in scena ‘Il Costruttore Solness’ dal celebre testo di Henrik Ibsen, uno spettacolo di Alessandro Serra interpretato da Umberto Orsini nei panni di Solness, Lucia Lavia è Hilde, Renata Palminiello è Aline, Pietro Micci è Dottor Herald, Chiara Degani è Kaja, Salvo Drago è Ragnar.

Solness è un grande costruttore che edifica la propria fortuna sulle ceneri della casa di famiglia della moglie, derubandola di ogni possibile felicità futura. È terrorizzato dai giovani, che picchiano alla porta e chiedono ai vecchi di farsi da parte. Ma la giovane Hilde non si preoccupa di bussare, decide di fare irruzione con una carica erotica e una energia dirompente. È tornata per rivendicare il suo regno di Principessa. Quel castello in aria che il grande costruttore le promise dieci anni prima. Solness si nutre della vita delle donne che lo circondano, ma quest’ultima gli sarà fatale e lo accompagnerà, amandolo, fino al bordo del precipizio.

I biglietti sono disponibili sul sito di Fondazione Molise Cultura nella sezione biglietti on line e in biglietteria di palazzo Gil e in piazza Pepe prima dello spettacolo.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti ‘mi piace’ al nostro gruppo ufficiale