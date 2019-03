‘Vorrei una legge che…’: il Senato premia la scuola di Forlì del Sannio

Prestigioso riconoscimento per gli alunni della V classe grazie al progetto ‘Viaggiando si impara’. Il sindaco Calabrese: “Siamo orgogliosi dei nostri bambini”



FORRLI’ DEL SANNIO. E’ ufficiale: la scuola primaria di Forlì del Sannio, insieme ad altre undici istituti di tutta Italia saranno premiati in Senato nell’ambito del Concorso ‘Vorrei una legge che…’. Sul sito www.senatoperiragazzi.it, infatti, è stata pubblicata la lista degli Istituti scolastici che parteciperanno alla cerimonia di premiazione nell'Aula legislativa di Palazzo Madama.

La lista comprende dunque anche l’Istituto Comprensivo ‘Molise Altissimo’ di Carovilli, che sarà premiato per il progetto di legge presentato dalla classe quinta della scuola primaria di Forlì del Sannio. La bellissima proposta elaborata dai alunni, intitolata ‘Viaggiando si impara’, comprende 10 articoli e si propone l’obiettivo di “consentire a tutti i bambini italiani di conoscere le meraviglie artistiche e architettoniche del nostro Paese, anche a quelli che non hanno le possibilità economiche o i cui genitori non hanno tempo per farlo”.

“A nome di tutta la comunità – sottolinea il sindaco di Forlì del Sannio Roberto Calabrese – esprimo con orgoglio ai nostri piccoli eroi, le più sincere congratulazioni per il prestigioso risultato ottenuto. E’ il frutto delle loro capacità, del loro impegno quotidiano e del lavoro del corpo insegnante che, con grande dedizione, sensibilità e professionalità, ha saputo garantire ai nostri bambini, in una condizione di oggettiva difficoltà, una offerta formativa degna delle migliori scuole di tutta Italia”.

