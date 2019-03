A Isernia si accendono i riflettori sulla storia ‘dei piccoli disgraziati sanniti’

Il 27 marzo il cinema Lumière ospiterà l’iniziativa dedicata all’infanzia e allo sfruttamento dei minori tra ‘800 e ‘900. Nel corso dell’incontro, promosso dal Rotary Club sarà presentato il libro di Nicola Paolino ‘La tratta dei fanciulli’

ISERNIA. ‘La storia dei piccoli disgraziati sanniti’: questo il tema scelto per l’incontro promosso dal Rotary Club di Isernia, in collaborazione con Cosmo Iannone Editore. L’appuntamento è fissato per il 27 marzo alle ore 18.30 presso il cinema Lumière.

Riflettori accesi sulla vita dei bambini tra ‘800 e ‘900: verranno portate all’attenzione dei presenti le storie dei minori e del loro sfruttamento. Il lavori avranno inizio con il saluto del presidente del Rotary Pasquale Corrado. La parola passerà quindi a Rosanna Carnevale (Cosmo Iannone Editore) che presenterà il libro di Nicolino Paolino ‘La tratta dei fanciulli’.

Il libro analizza sotto vari aspetti il fenomeno che accompagnò lo svolgersi della corrente migratoria principale per un quarantennio, a partire dagli anni sessanta dell’Ottocento fino all’inizio del Novecento, con tracce che si prolungarono fino agli anni trenta, suffragate da testimonianze dirette. Il lavoro svolto è stato quello di individuare gli ambiti territoriali, sociali ed economici, la percezione del fenomeno, lo sviluppo e le trasformazioni dello stesso, le specificità, le modalità, le azioni di contrasto, i percorsi ed i territori di destinazione, le attività svolte dagli adulti e dai bambini coinvolti in questa particolare forma di emigrazione.

Subito dopo è previsto l’intervento dell’autore Nicolino Paolino che parlerà, evidenziandone e analizzandone diversi aspetti, dell’infanzia, dei minori e del loro sfruttamento nel Molise tra 800 e 900.

