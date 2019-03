Unimol, a Pesche si celebra la Giornata della ricerca scientifica

Appuntamento martedì 26 marzo, dalle ore 9.30, al Dipartimento di Bioscienze e Territorio

PESCHE. Anche quest’anno il Dipartimento di Bioscienze e Territorio propone la Giornata della Ricerca Scientifica, un’occasione ideata per diffondere e favorire, sempre più, una cultura tecnico-scientifica, avvicinando la società civile, con in prima fila il mondo della scuola, con l’articolato sistema ricerca in tutte le sue dinamiche e sfaccettature. Una giornata dedicata alla divulgazione delle conoscenze scientifiche con particolare attenzione alle molteplici attività di ricerca in atto nei laboratori e nei centri del dipartimento.

Martedì 26 marzo, infatti, a partire dalle ore 9.30, nella sede universitaria del Dipartimento di Bioscienze e Territorio a Pesche saranno in prima linea le scienze biologiche, l’informatica, la fisica, la matematica e l’ingegneria; per poi vedere prendersi la scena e la ribalta le scienze naturali, ambientali e forestali con momenti e opportunità per trattare e condividere anche, in tali aree prettamente scientifiche, tematiche di economia e pianificazione territoriale e paesaggistica.

Saranno i giovani ricercatori, dottoranti, borsisti, laureandi e tesisti a rispondere, illustrando i loro progetti di ricerca; si spazierà dalla singola cellula agli ecosistemi naturali, dalle nuove tecnologie dell’ingegneria e dell’informatica ai nuovi approcci della matematica e della biologia molecolare. Ospite di rilevo della giornata, il professor Maurizio Casiraghi dell’Università di Milano Bicocca che presenterà la tecnica innovativa del Dna ambientale che sta rivoluzionando gli studi sulla biodiversità.

