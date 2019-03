‘Le ragazzine di Campobasso’, al Savoia il format teatrale ispirato al fumetto di Ratigher

È il nuovo progetto ‘people specific’ ideato e diretto dalla regista Eleonora Pippo, che indaga i sentimenti della crescita e dell'identità. In scena al Savoia domenica 31 marzo

ISERNIA. "Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra". Nasce da qui il nuovo progetto teatrale ‘people specific’ ideato e diretto dalla regista Eleonora Pippo che indaga i sentimenti della crescita e dell'identità, in scena al Savoia di Campobasso domenica 31 marzo, alle ore 18.30. Alla chiamata pubblica hanno risposto numerose ragazze della Regione che in questi giorni stanno partecipando alle prove dello spettacolo: il format prevede infatti la formazione di compagnie locali temporanee composte da ragazze tra i 13 e i 18 anni, che nel tempo record di sette giorni lavorano insieme alla regista alla creazione di una performance originale. La rappresentazione va in scena un'unica volta, è basata sulle peculiarità e il vissuto delle ragazzine coinvolte e si avvale della partecipazione attiva del pubblico. Sabato alle 17.30 al teatro Savoia ci saranno le prove generali aperte al pubblico e domenica alle 18.30 lo spettacolo.

Filo conduttore è la storia del graphic novel di Ratigher, vincitrice del premio Micheluzzi come miglior fumetto al Napoli Comicon 2015, che narra attraverso le due protagoniste l’ansia di vita, le paure, i conflitti e la confusa ricerca di un’identità e della prova materiale della propria esistenza attraverso l'indagine medica sul proprio corpo adolescente. Ma in questo “adattamento”, la trama si arricchisce del vissuto delle giovani interpreti in scena. Una narrazione parallela fatta di brevi interviste, canzoni live scelte dalle stesse ragazze e lettere indirizzate ad una sé del futuro rivela le risorse delle Post-Millennial Girls intrecciando finzione e realtà che si avvalorano a vicenda. Ogni spettacolo è unico, diverso e imprevedibile, fortemente legato all'umanità delle giovani interpreti e della comunità alla quale appartengono.

Un evento straordinario per la prima volta a Campobasso e aperto a tutti. I biglietti, ciascuno dal costo di 8 euro, sono disponibili on line dal sito di Fondazione Molise Cultura oppure presso la biglietteria Gil in via Milano aperta lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 11 alle 13; inoltre, presso la biglietteria di piazza Pepe nel giorno dello spettacolo dalle ore 17.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale