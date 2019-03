Per il quinto anno consecutivo il 'Cammina, Molise!' ha marciato in terra argentina

Pagina 1 di 2

Il racconto di un'esperienza splendida che porta decine di pellegrini oltreoceano

di Giovanni Germano

Il “cammina, Molise!”, Il format ideato e coordinato dall’A.C. La Terra di Duronia, che da 25 anni ormai porta persone da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero a camminare in Molise, è sbarcato oltreoceano ed ha messo ben salde le radici in Argentina. Camminare, suonare, ballare, cantare, conoscere in modo conviviale per rafforzare i legami tra le comunità dei molisani in Argentina ed i cittadini che vivono nei comuni molisani, con l’obiettivo di far nascere un flusso turistico mitigato di ritorno capace di dare nuova linfa alla rinascita delle terre interne molisane.

Cinque edizioni di “cammina, Molise! in Argentina”. 2015, la prima di Mar del Plata nel 2015, l’edizione della novità e della commozione, la seconda di Rosario nel 2016, l’edizione della conferma e della programmazione, la terza di Cordoba nel 2017, l’edizione della familiarizzazione e della molisanità che travalica ogni confine etnico o geografico, la quarta di la Plata l’edizione del confronto costruttivo. La quinta, quella appena conclusa del 2019 a Buenos Aires, è stata l’edizione della conclamazione ufficiale del successo della manifestazione, ma anche delle varie problematiche legate al prosieguo ed agli obiettivi.

A Buenos Aires, la Capitale, la sensazione, percepita anche nelle edizioni precedenti, e la conseguente soddisfazione, che la molisanità si palesasse tra le centinaia di partecipanti agli eventi organizzati per il 2 e 3 marzo scorsi, in occasione della quinta edizione del “cammina, Molise! in Argentina”, è scaturita netta. Il 2 marzo, già dalle ore 16, nel foyer del maestoso teatro Coliseo di Lomas de Zamora, accanto ad una gigantografia rappresentante i loghi del “cammina, Molise! in Argentina”, dell’A.C. La Terra e della “colectividad molisana en Argentina”, Dante, Edilia e Carina, a nome del Coordinamento dell’Organizzazione, hanno iniziato a dare il caloroso benvenuto alle numerosissime rappresentanze venute ad assistere all’evento che solennemente doveva sancire l’inaugurazione della V.a Edizione della Manifestazione. Alle 17 il teatro, in ogni ordine degli 800 posti, in galleria ed in platea, era già pieno. A sinistra del proscenio, con sipario ancora chiuso, spiccava illuminata anche qui la gigantografia verticale dei loghi delle Associazioni. Un mormorio appena percettibile, poi il silenzio assoluto mentre il maestoso sipario rosso si apriva, subito dopo, a sipario completamente aperto, un lunghissimo applauso a salutare una selva di stendardi e gonfaloni, gagliardamente impugnati da uomini e donne vestiti con i tradizionali costumi molisani, a rappresentare le Associazioni ed i Gruppi folcloristici delle varie città argentine. Col sipario aperto su questa coloratissima scenografia, il pubblico in piedi, l’esecuzione dell’inno nazionale argentino e subito dopo quello italiano hanno ufficialmente aperto, nella commozione collettiva, l’evento “cammina, Molise! in Argentina – V Edizione”. Subito dopo, per quattro ore consecutive, l’esibizione magistrale e appassionata dei dieci gruppi folcloristici che hanno attirato l’attenzione e preso i cuori degli ottocento presenti, che generosamente ha ripagato con sinceri e lunghi applausi il sudore e la bravura dei tanti molisani d’argentina, uomini e donne, ragazzi e adulti, che hanno saputo rendere omaggio alle radici della cultura contadina molisana.

Indimenticabile anche la serata. L’incontro conviviale di benvenuto, organizzato dalle comunità molisane presso la sede dell’Associazione Sant’Anna nel quartiere Teimperley, ha offerto anche momenti di riflessione su quanto stava accadendo e su quali direttrici incalanare l’enorme lavoro in fase di produzione per questa edizione della manifestazione ma anche per il lavoro prodotto nelle edizioni precedenti. In una atmosfera surreale, tra asado, tango e folclore molisano, splendidamente ed orgogliosamente interpretato dal Gruppo Gioia d’Italia, ci sono stati momenti di confronto costruttivo tra le varie Associazioni, italiane e Argentine, espressione del volontariato, e le delegazioni della Regione Molise, del CIM, del Consolato e della municipalità di Buenos Aires, espressione delle istituzioni.