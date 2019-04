Dati aziendali nello spazio digitale: esperti a confronto su cybersecurity e privacy

Giovedì 4 aprile l’evento promosso dalla Camera di Commercio e l’Unimol. Tanti i temi che verranno affrontati durante l’incontro che sarà ospitata presso la sede dell’ateneo a Pesche

PESCHE. ‘Dati e informazioni aziendali nello spazio digitale: cyber security e privacy’: questo il tema scelto per l’evento promosso dalla Camera di Commercio del Molise e l’Unimol. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 aprile dalle ore 14.45 presso l’Aula Magna ‘Galileo Galilei’ del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università a Pesche.

L’evento rientra tra le iniziative che la Camera di Commercio del Molise, tramite Punto Impresa Digitale, e l’Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Bioscienze e Territorio stanno portando avanti nell’ambito della Convenzione Quadro sottoscritta nel 2018 per sostenere le PMI molisane nel percorso di sviluppo innovativo in chiave ‘Impresa 4.0’. Impresa 4.0 e digitalizzazione sono oggi le parole chiave su cui si basa il cambiamento determinante per il sistema imprenditoriale italiano. Occorre, però, una consapevolezza attiva delle imprese non solo sugli strumenti tecnologici, ma anche e soprattutto sulla necessità di sviluppare strategie aziendali che presuppongano la conoscenza dei nuovi modelli economici che si stanno affermando.

L’evento del 4 aprile nasce con l’obiettivo di supportare le Imprese in questo percorso di crescita e fornire un focus su uno dei temi più interessanti e trasversali a tutte le imprese: quello della sicurezza informatica. Si parlerà di cybersecurity, dei rischi e minacce della rete, degli attacchi informatici, ma anche di protezione dei dati e di tutela della privacy. Tratterà queste tematiche il dott. Claudio Telmon che svolge da più di vent’anni la propria attività nel campo della gestione del rischio e della sicurezza delle informazioni. Il dott. Telmon ha gestito il laboratorio di sicurezza informatica del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa ed è attualmente membro del Comitato Direttivo e del Comitato Tecnico di Clusit, per il quale ha collaborato anche con l’Agenzia Europea ENISA.

Durante l’evento i Digital Promoter della CCIAA del Molise saranno a disposizione per illustrare i servizi offerti dal sistema camerale alle imprese, diretti a favorire la crescita della consapevolezza attiva (‘awareness’) sulle soluzioni possibili offerte dalle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale