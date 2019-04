Concorso gastronomico ‘Mari e Monti’, vittoria per la promessa isernina Amleto Milanese

Il giovane chef molisano si è aggiudicato il primo premio nella categoria con un antipasto di sua creazione

POZZILLI. Continua la tradizione dei giovani e promettenti chef molisani: è la volta di Amleto Milanese, isernino di 26 anni diplomato all’Italian Chef Academy di Roma nel 2015. Ieri Milanese ha partecipato con ottimi risultati all’ottava edizione del concorso gastronomico itinerante ‘Mari e Monti’, organizzato da chef Domenico Ruggeri – altro molisano conosciutissimo nell’ambiente culinario nazionale e internazionale. Questa volta la kermesse è stata ospitata dall’Hotel Dora di Pozzilli.

Il giovane chef isernino ha presentato un piatto di sua ideazione, l’antipasto ‘Ricordo d’Arracanato’, che si è aggiudicato il primo premio nella categoria per l’utilizzo di tecniche di cottura e preparazione innovative.

Milanese è davvero una promessa dell’ambiente: fin dal suo diploma in accademia ha lavorato al fianco di Emiliano Lopez, chef argentino del ristorante ‘Big Al’ di Roma; successivamente si è perfezionato nell’ambiente romano lavorando al ‘Dome’ e al ‘Magick Bar’ dove ha potuto crescere e sperimentare nuove tecniche.

Ben venti sono stati gli chef presenti da tutto il Molise per contendersi lo scettro del primo posto in un tripudio di molisanità, dal tartufo al caciocavallo ai salumi al pesce, per non parlare dei vini tutti esclusivamente molisani. Tra gli ospiti d’eccezione Andy Luotto e gli straordinari artisti Lino Rufo e Rossella Seno.

