Da Monteroduni a Manhattan: Mariarosa Tartaglione tra i 10 migliori sommelier italiani all’estero

La 31enne molisana citata tra le eccellenze in sala su ‘Gambero Rosso’ di aprile: ed è l’unica donna nella top ten

MONTERODUNI. A capo di una delle più belle cantine di Manhattan, ‘Ai Fiori’ del Gruppo Marea, nella Grande Mela, Mariarosa Tartaglione si gode un primato tutto speciale: da Monteroduni, nel piccolo Molise, un balzo fino a New York, con tanto di citazione sulla ‘bibbia’ del ‘Gambero Rosso’, che nel numero di aprile la annovera tra i migliori 10 giovani sommelier italiani all’estero.

La 31enne è l’unica quota rosa nella top ten: ulteriore motivo di considerarla un’eccellenza, nel suo campo. Come si legge su ‘Gambero Rosso’, la consapevolezza di essere quasi una mosca bianca è d’obbligo: “Siamo ancora poche – dichiara la giovane molisana – anche se qui a New York il numero di sommelier in gonna è decisamente in crescita. Ma lo stupore è ancora tanto da parte dei clienti: mi capita spesso che mi porgano il biglietto per ritirare la giacca incontrandomi in sala scambiandomi per l’hostess o mi chiedano di mandare il sommelier”.

Stereotipi che non scoraggiano certo Mariarosa, entrata ormai nell’olimpo di quella ristorazione internazionale che vede il ruolo del sommelier sempre più nel vivo e che consente di elevare il livello della qualità in sala. La 31enne, dal 2013 in pianta stabile a New York, ha preso il diploma all'American sommelier, oltre a superare gli esami del Wine & spirit education trust e del Court of master sommelier. Dopo un lungo periodo di gavetta, la grande svolta è stata l'esperienza lavorativa a Marea (ristorante italiano a Central Park South, Due Stelle Michelin), dove è diventata assistente del beverage director. Da gennaio di quest’anno è Wine director Ai Fiori (altro ristorante dell’hospitality group Altamarea, Una Stella Michelin e 'Grand award Wine spectator’).

Merito di tanto lavoro, certo, e di un nuovo approccio coi clienti, con i giovani professionisti capaci di cavalcare l’onda e innovarsi in un momento di evoluzione del settore in cui, stando a Gambero Rosso, si è sempre più al servizio dell’ospite - che va fatto sentire particolarmente a suo agio nel percorso di degustazione di cibi e vino - prima che addetto al servizio del vino medesimo.

Pba

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale