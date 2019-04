La Passione di Cristo rivive a Colli A Volturno con la ‘Via Dolorosa’

Torna per la quinta edizione la rappresentazione organizzata dal gruppo spontaneo di volontari e figuranti

COLLI A VOLTURNO. Tutto pronto a Colli A Volturno per dare vita alla nuova edizione della ‘Via Dolorosa’, la Via Crucis Vivente organizzata dal gruppo ‘Via Dolorosa 2019’. L’appuntamento è fissato per domenica 14 sera a partire dalle ore 20, ma il consiglio per i visitatori è di arrivare un po' prima in modo da poter parcheggiare comodamente fuori dalle zone interessate. Si, perché come ogni anno location dell’evento sarà lo splendido scenario del piccolo centro della Valle del Volturno nella sua quasi interezza, dove centinaia di figuranti e attori rappresenteranno i momenti più salienti della passione di Cristo: dall’ultima cena alla flagellazione alla sua condanna per mano di Ponzio Pilato, fino alla crocifissione, morte e resurrezione.

Colli si trasformerà tornando indietro nel tempo: la casa comunale diventerà il pretorio, la piazza alle pendici del centro storico il Golgota, e i vari scorci del paese ospiteranno le 14 stazioni del percorso. Un evento proposto per il quinto anno consecutivo, visto il successo delle varie edizioni che hanno richiamato in paese spettatori provenienti da tutta la provincia. Quest’anno diverse novità, a partire dalla presenza delle telecamere di ‘Viaggio in Molise’ passando per molti dettagli di scenografie e costumi che contribuiranno ancor più all’immersione in questa rappresentazione non solo culturale, ma anche e soprattutto mistica e di preghiera per la comunità collese, a dimostrazione di quanti bei risultati possa portare una sana collaborazione.

Pietro Ranieri

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale