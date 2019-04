‘Ritratto d’artista’: Allo Spazio Arte Petrecca la mostra di Antonio D’Attelis

Le opere dell'artista campobassano saranno visibili dal 27 aprile al 12 maggio



ISERNIA. Lo Spazio Arte Petrecca è lieto di presentare la mostra antologica Ritratto d’artista di Antonio D’Attellis, a cura di Carmen D’Antonino, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e del Comune di Isernia.

Lo scopo è quello di valorizzare l'identità molisana attraverso le opere dell’artista campobassano. L’appuntamento per la vernice d’apertura è previsto per il giorno 27 aprile 2019 alle ore 18:30, in Corso Marcelli 180, Isernia. Le opere saranno esposte dal 27 aprile al 12 maggio 2019.L’autore sarà presente all’inaugurazione per i saluti di benvenuto insieme ai responsabili della mostra dalle ore 18:30. Per le interviste sarà a disposizione dalle ore 18:30.

