Comunità in cammino: il convegno sul Parco nazionale del Matese

L’evento si terrà mercoledì 24 aprile 2019 alle ore 16.00 nella sede del Laboratorio Artistico Permanente in località Guasto del Comune di Castelpetroso



CASTELPETROSO. L’amministrazione comunale di Castelpetroso, con il patrocinio della presidenza del consiglio regionale ed in collaborazione con la sezione di Isernia di Italia Nostra e l’associazione Speleologi Molisani, ha organizzato il convegno dal titolo “Parco Nazionale del Matese. Comunità in Cammino”.

“Un titolo - fanno sapere gli organizzatori - che evoca il lungo percorso istituzionale e culturale che ha visto impegnati, negli ultimi trentacinque anni circa, associazioni ambientaliste, amministrazioni comunali, schieramenti politici e varie associazioni di categoria che per troppo tempo hanno atteso l’inevitabile intervento del Ministero dell’Ambiente.

Un cammino lungo il quale tutti gli attori hanno ancora molto lavoro da svolgere, soprattutto per rallentare e, speriamo presto, per invertire il trend demografico delle aree interne interessate. Si parlerà proprio del futuro di questi territori e delle attese opportunità di riscatto che possono scaturire dalla gestione sostenibile delle risorse naturali, dalla conservazione della natura e dalle possibili iniziative imprenditoriali da sollecitare, incentivare e sviluppare in ambito turistico ed agroalimentare.

Dopo i saluti dei Sindaci di Castelpetroso e Castelpizzuto, Fabio D’Uva e Carla Caranci, ne parleranno Nicolina del Bianco, Dirigente dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Molise, Claudio Di Cerbo, Responsabile di Italia Nostra della Riserva Naturale Regionale di Monte Patalecchia, torrenti Lorda e Longaniello e Massimo Mancini Assistente Tecnico Naturalista dell’Università degli Studi del Molise.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale