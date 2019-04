Festa della Liberazione: in Molise diversi gli eventi organizzati dall'Anpi 

L'associazione italiana partigiani d'Italia sarà presente a Campobasso, Termoli, Agnone, Casacalenda e Toro

CAMPOBASSO. Con la Festa della Liberazione ormai alle porte l’ANPI Molise ha reso noto tutti gli eventi che saranno organizzati nella giornata del 25 aprile in tutta la regione. Oltre al tradizionale incontro che avverrà su Monte Marrone anche in altre località si celebrerà la giornata anti fascista. A Campobasso, dopo la deposizione della corona al monumento dei caduti alle ore 10:00, ci si sposterà subito dopo nella biblioteca comunale in via Roma, 43. In tale sede, alla presenza delle istituzioni e dei sindacati, si presenterà la collezione sulla Resistenza in Molise donata da Natalino Paone alla cittadinanza.

A Termoli, invece, si terrà domani, mercoledì 24 aprile, l’incontro ‘Mai più fascismi’- donne e uomini molisani che hanno combattuto per la libertà e per la democrazia. L’appuntamento è fissato alle ore 16,30 nel Saloncino Cgil in via Asia 3/G

Sempre domani ad Agnone è stato organizzato l’evento ‘Il contributo del Molise alla resistenza antifascista per un’Italia libera e liberata. L’appuntamento si terrà a Palazzo Bonanni alle ore 17,00. Mentre giovedì 25 aprile a Casacalenda verrà celebrata la posa di una targa in memoria delle 177 donne del campo di concentramento di Casacalenda attivo dal 1940 al 1943. L’evento si terrà nella sala convegni della Fondazione Caradonio- Di Blasio alle ore 11:00. A Toro, sempre nella giornata del 25 aprile avverrà la commemorazione al monumento dei caduti di tutte le guerre, l’appuntamento è fissato alle ore 16,30.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale