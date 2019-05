Monet e Manet alla Bibliomediateca. Arte a Campobasso, aspettando la Galleria civica

A breve l’apertura della Pinacoteca, con una grande sezione dedicata alle opere di Antonio Pettinicchi. Oggi, invece, l’inaugurazione della mostra allestita nella Casa della scuola di via Roma

CAMPOBASSO. Abbellire la città con l’arte e avvicinare i cittadini all’arte. La pittura di Manet e di Monet, due dei più grandi maestri dell’Impressionismo, è arrivata a Campobasso. Le riproduzioni delle più celebri tele dei pittori francesi da oggi campeggiano sulle pareti della Bibliomediateca comunale di via Roma.

“Uno spazio bianco che abbiamo pensato di arricchire in questo modo – ha spiegato l’assessore comunale alla cultura Lidia De Benedittis, nella conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa – anche in vista dell’imminente apertura della Galleria civica, che avrà una grande sezione dedicata ad Antonio Pettinicchi, uno dei più grandi esponenti della scuola pittorica molisana”.

Le riproduzioni dei quadri di Manet e di Monet sono state realizzate in Canada, a cura dell’associazione Maca (Molise Ancestry cultural association), presieduta da Vincenzo Del Riccio, originario di Roccamandolfi ma legatissimo alla sua terra d’origine. Iniziativa sostenuta dalle famiglie D’Amato e Berardo, originarie del Molise ma residenti in Canada.

Ad avviare il contatto il professor Guido Cavaliere, componente del Maca e da sempre in contatto con le associazioni dei molisani nel mondo. “Sono una ventina le mostre dedicate ai grandi esponenti dell’arte mondiale – ha spiegato il curatore, l’architetto Giovanni Rosa – che, provenienti dal Nord America, saranno portate in giro per il Molise. Alcune sono già in corso”.

“Nei molisani che vivono all’estero - ha aggiunto l'assessore Maripina Rubino - c’è un grande amore per la loro terra d’origine, testimoniata anche da queste iniziative. A Campobasso, ad esempio, è arrivata un’altra mostra di riproduzioni, dedicata a Van Gogh e ospitata nella sede del Liceo scientifico”. C’è infatti l’idea di far ruotare queste collezioni. Andati via Manet e Monet in via Roma arriveranno altri artisti.

“Un’iniziativa di valenza culturale – ha concluso De Benedittis – realizzata quasi a costo zero per il Comune, di Campobasso chiamato a sostenere solo le spese dell’allestimento. Questo ci dimostra che la cultura si può fare anche senza grandi spese, ma con le idee. In questo caso ringraziando l’associazione Maca”.

Carmen Sepede

