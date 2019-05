Cittadinanza attiva, il Consiglio regionale apre le porte agli alunni dell’Andrea d’Isernia

Pagina 1 di 2

I ragazzi delle terze classi hanno preso parte a una seduta dell’assise dedicata all’approvazione di una proposta di legge su turismo e cultura



di Marilena Ferrante

ISERNIA. Quando la scuola, come agenzia formativa, entra nella vita istituzionale e politica avviene quello che è accaduto il 3 maggio a Palazzo D’Aimmo, dove gli alunni delle classi terze dell’Andrea d’Isernia si sono resi protagonisti attivi di un vero e proprio Consiglio regionale.

Sotto la presidenza del presidente della Regione Donato Toma e del presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, si è svolta una seduta del Consiglio regionale per approvare la proposta di legge ‘Turismo e cultura, veicoli di progresso economico e crescita umana’.

La proposta di legge è stata frutto dello studio e della riflessione degli alunni che hanno individuato gli interventi da attuare per incentivare il turismo nella nostra regione e farne il volano per la crescita economica e sociale.

Gli articoli della proposta di legge hanno toccato gli assi strategici che, a parere degli alunni, sono necessari per riqualificare il nostro territorio regionale con particolare riferimento alla provincia di Isernia, valorizzando lo straordinario patrimonio artistico, naturalistico e archeologico del Molise e creando le basi per una riconversione culturale, sociale ed economica.

Questo il testo della proposta di legge discussa e approvata in aula

“Ci presentiamo, siamo gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco/ Scuola secondaria di primo grado “Andrea d’Isernia”, di Isernia.

Vorremmo proporre all’assise regionale, in questa seduta, un percorso di riqualificazione del nostro territorio, in special modo quello della provincia di Isernia che, come tutto il Molise, è ricca di elementi paesaggistici, storici, culturali e archeologici di notevole importanza e bellezza.

Si parla tanto di Bellezza oggi, nell’accezione più ampia, di ricerca del bello e di educazione al bello come, enunciava il grande autore russo Dostoevskij che identificava nella Bellezza la possibilità di salvezza del mondo o lo stesso Peppino Impastato, giornalista, noto per le sue denunce contro l’attività di Cosa Nostra quando ad alta voce, diceva a Cinisi dalla sua stazione radio “ La Bellezza salverà il mondo”.

Un nostro illustre conterraneo, Giose Rimanelli, così scriveva. “La terra in cui sono nato è grande come un fazzoletto, e questo è nascosto in una tasca dell’Appennino Centro- Meridionale. Si chiama Molise, in esso vi sono tanti minuscoli ricami a tombolo che i geografi hanno denominato paesi”