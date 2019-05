Al Castello di Gambatesa la ‘Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio’

L’evento, promosso dall’associazione italiana sommelier Molise, si terrà sabato 11 maggio, dalle ore 15 alle 19

GAMBATESA. Si terrà al Castello di Capua di Gambatesa la Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio’. Il tema dell’incontro sarà “Il turismo del vino e dell’olio”, attorno al quale, durante la tavola rotonda che inizierà alle ore 15, discuteranno i seguenti relatori: Tinto (conduttore Rai e voce di “Decanter”), Giovanna Di Pietro (Presidente Ais Molise), Michele Mascia (Icqrf-Mipaaft) e Susanne Meurer (direttrice del Castello di Gambatesa).

Al centro del dibattito le prospettive dell’enoturismo regionale, le potenzialità di un territorio come il Molise e anche la sicurezza agroalimentare, con un focus sulla contraffazione dei prodotti di qualità nelle vendite on-line. Al termine del convegno, alle ore 17, si apriranno i banchi di degustazione, offerti grazie alla collaborazione di produttori e di soggetti operanti sul territorio, come l'Associazione MolisExtra.

Ricordiamo inoltre che per quella giornata sarà possibile prenotare una visita guidata al Castello (costo 5 € a partecipante) da effettuare tra le 10.30 e le 12.30. Per info sulle visite potete contattare il numero 3278538671 oppure scrivere alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Me.Mo Cantieri Culturali).

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale