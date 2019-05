Royal baby sfortunato, Pio e Amedeo: a lui solo una casa a Termoli

La satira continua a pungere il Molise. Ieri sera su Canele 5 lo sketch dei comici pugliesi durante la puntata serale di Amici di Maria De Filippi

TERMOLI. Il Molise finisce ancora una volta nel mirino della satira. Questa volta a tirare in ballo la regione ‘che non esiste’ sono stati i comici pugliesi Pio e Amedeo, durante la puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri sera su Canale 5.

Durante il loro sketch dedicato alla nascita del figlio di Harry, secondogenito di Carlo di Inghilterra, hanno ‘annunciato’ che la regina Elisabetta ha già fatto testamento ripartendo la sua eredità. E mentre ai figli di William spetterebbero la Scozia e il Galles, a neonato royal baby Archie donerà il Molise “con una bella casa a Termoli, perché è stato sfortunato”.

Non è certo la prima volta che Pio e Amedeo ‘punzecchiano’ il Molise. Come si ricorderà, nel corso dell’ultima edizione di Sanremo invitarono Claudio Baglioni a trasferirsi a Campobasso, qualora avesse avuto intenzione di sparire dalle scene.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale