Dal Molise al tempio della musica: Davide Mariano alla ‘Musikverein’ di Vienna

L’organista, originario di Montagano, a soli 31 anni già una grande carriera alle spalle, si esibirà domani con la ‘Orchestra Wiener Akademie’

CAMPOBASSO. E’ molisano, ha soltanto 31 anni, ma ha già una grande carriera di concertista alle spalle. E domani Davide Mariano, originario di Montagano, domani si esibirà alla ‘Musikverein’ di Vienna, la sala da concerto più prestigiosa del mondo.

Un nuovo traguardo per il musicista molisano, un vero talento a livello internazionale, con una carriera alle spalle già ricca di numerosi successi e affermazioni in Europa, Asia e Stati Uniti. Davide Mariano è uno degli organisti più richiesti del mondo e domani suonerà con la 'Orchestra Wiener Akademie'. In un teatro che ha ospitato celebri della musica mondiale e direttori d'orchestra quali Riccardo Muti, Claudio Abbado, Daniel Baremboin, Valerij Gergiev.

L'organo è stato completamente ricostruito nel 2011 e gli organisti che da allora hanno avuto l'onore di esibirsi come solisti sono una decina, due o forse tre quelli italiani in 150 anni di storia della sala.

Una carriera iniziata a 19 anni, quando Davide Mariano ha conseguito il diploma di Organo e Composizione organistica e in seguito il diploma accademico di secondo livello in Organo, entrambi con lode, sotto la guida di Francesco Di Lernia presso il Conservatorio di Musica 'L. Perosi' di Campobaso.

All'Università della Musica e delle Arti interpretative di Vienna ha ottenuto con lode all'unanimità le lauree in organo e in clavicembalo, nelle classi di Martin Haselboeck e di Gordon Murray, con premio d'onore dell'Università come uno dei migliori laureati. E' stato il primo organista in assoluto a conseguire il 'Diplome d'Artiste Interprete', dopo gli studi post-master al Conservatorio nazionale superiore di musica e danza di Parigi nella classe di Michel Bouvard, Olivier Latry e Louis Robilliard.

