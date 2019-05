‘Attacca la spina’, in piazza a Isernia i birrifici artigianali del Molise

L’evento, inizialmente previsto per il 25 maggio, è stato posticipato causa maltempo a sabato 8 giugno

ISERNIA. Al grido di “Drink Local, Think Global” i birrifici artigianali del Molise si preparano anche quest’anno a scendere in piazza a Isernia per “Attacca la Spina”, manifestazione giunta alla sua quarta edizione.

L’appuntamento sarà in Piazza Michelangelo (ex scuola Ignazio Silone) sabato 8 giugno, dalle 10.30 di mattina fino a notte fonda. L’evento, inizialmente previsto per sabato 25 maggio, è stato posticipato dagli organizzatori a causa del maltempo.

Sarà una giornata di food&beer&music, ma non solo. Nel pomeriggio è prevista anche un’animazione sportiva per bambini, nel campetto messo a disposizione dal Bar Verdementa.Tante le proposte gastronomiche, affidate ad alcune attività cittadine, come il forno Blanz (Focaccia di Miranda), Garage Moto Kafè, Ke Piadina, Bar Verdementa e una creperia che per l’occasione utilizzerà marmellate di produzione molisana.

E poi le “star”, i birrai artigianali molisani, la spina dorsale dell'evento: Dario Birra Fardone (Birra Fardone), Angelo Scacco e Giovanni Di Salvo (La Fucina - Birrificio Artigianale), Dino Vicedomini e Attilia Conti (HOPS UP), il Birrificio del Volturno, Paolo Perrella ed Elide Braccio (Cantaloop birrificio minimo), Romain Verrecchia (Birra Kashmir) e Andrea De Santis (Le birre del mistero).

Nel corso dell’evento spazio anche per la memoria storica, con la mostra fotografica del maestro Luciano Cristicini, che per l’occasione allestirà in piazza una esposizione del suo prezioso archivio storico di Isernia. Appuntamento a tutti per l’8 giugno

