Isernia, dopo 47 anni la rimpatriata degli ex studenti del ‘Fermi’

Oggi a Macchiagodena si sono dati appuntamento i ‘ragazzi’ che hanno conseguito il diploma nel 1972. Gioia ed emozioni per rinsaldare un legame profondo

ISERNIA. Hanno trascorso insieme gli anni più belli, condividendo giorno dopo giorno momenti di gioia e spensieratezza. Poi la vita, come sempre accade, li ha divisi, portandoli lungo strade diverse. Ma oggi, dopo 47 anni, tornano a rincontrarsi gli studenti dell’Itef ‘Fermi’ di Isernia.

La rimpatriata è stata promossa e fortemente voluta da Pietro Valentino, ex alunno del Fermi e oggi titolare della nota azienda dolciaria. Ha dato appuntamento ai suoi ex compagni della 5A e 5B presso l’agriturismo ‘La Sorgente’ di Macchiagodena, per trascorrere una giornata all’insegna dei ricordi, quelli belli che restano impressi nella memoria nonostante il tempo che passa.

Al raduno è stato invitato anche uno degli insegnanti storici dell’istituto, il professore di Diritto ed Economia Eduardo Stefano Berardi che, non potendo essere presente oggi a Macchiagodena, ha inviato un messaggio ai suoi ex alunni. “Ringrazio, innanzitutto, Valentino e Carmine che mi hanno formulato l'invito, ripetutomi con tutta sincerità, anche successivamente. Sono decorsi diversi anni da quando conseguiste il diploma e sono certo che, attualmente, prestate, tutti, lavoro professionale.

Ricordo, con nostalgia, l'anno scolastico 1972, quando, ancora in giovinezza avanzata, con passione ammirevole, vi impartivo lezioni di diritto economia politica e scienza delle finanze e ricordo, chiaramente, che tutti seguivate, con attenzione ed interesse, i mio insegnamento, senza mai trascurare di richiedermi, sugli argomenti più profondi, spiegazioni integrative, che fornivo, ampiamente, intimamente soddisfatto, perché convinto di essere ascoltato e seguito, come, in effetti, poi avevo modo di constatare Anche se, come afferma il grande Giacomo Leopardi, nella poesia, dal titolo ‘A se stesso’, tutto si conclude con ‘infinita vanità del tutto’, che risponde, significativamente, alla nota, comune espressione ‘Tutto passa e tutto se ne va’, tuttavia, nel tempo in cui si svolge un lavoro, è necessario assolvere la funzione con passione, competenza, umanità, obiettività ed imparzialità, in modo da ottenere il plauso e la stima di tutti e di sentirsi, infine, con la coscienza tranquilla.

Con obiettiva consapevolezza, ho il piacere di esprimere, a voi, attuali professionisti riell'anno 1972, miei alunni, la mia tranquillità e soddisfazione per aver lavorato, come professore delle menzionate discipline, con amore umanità, obiettività ed imparzialità, sollecitato, dal costante desiderio, di integrare la cultura ai miei giovani, nella certezza che essi, oggi, possano dare prova di essere bravi ed onesti professionisti ed essere apprezzati da tutti. Con tale augurio, ricordandovi con affetto, abbraccio tutti con sincera cordialità ”.

E ai diplomati del 1972 è giunto anche il saluto dell’attuale dirigente scolastico del ‘Fermi-Mattei’ Bruno Caccioppoli. “È con enorme piacere che vi porgo il mio saluto, L'esservi ritrovati quest'oggi così numerosi dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, che il percorso scolastico presso l'istituto tecnico Enrico Fermi di Isernia ha consolidato in voi un attaccamento ed un senso di appartenenza duraturo nel tempo. Molti anni sono passati dall'anno scolastico 1971/72, ma sono sicuro che quel periodo deve essere stato fervido e ricco per tutti voi, La vostra presenza qui dimostra che in quel lasso di tempo avete instaurato delle bellissime relazioni sia con i docenti che con i vostri compagni di classe. Sono felice che la scuola abbia svolto un ruolo cosi importante nei vostri percorsi di vita. Vi saluto affettuosamente sicuro che serberete sempre nei vostri cuori un ricordo meraviglioso degli anni trascorsi nelle aule del Fermi”.

