Il Festival dello sviluppo sostenibile 2019, all'Unimol la due giorni di approfondimenti

Di scena a Campobasso l’evento realizzato in collaborazione con Eticae Stewardship in action, per una nuova strategia di gestione etica e responsabile delle risorse

CAMPOBASSO. Il Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini (ArIA) dell’Università del Molise e la società cooperativa ETICAE – Stewardship in Action propongono un evento di divulgazione e formazione sui temi della sostenibilità ambientale, legati principalmente agli obiettivi 6, 12, 13 e 15 dell’agenda 2030, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS.

Appuntamento il 3 e 4 giugno prossimi, per una due giorni che vede l’evento scientifico e di apertura il lunedì, dalle ore 15,00, nella Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo, in viale

Manzoni a Campobasso; poi il martedì ci si sposta a Roccamandolfi – Casale Maginulfo a partire dalle ore 10.00.

L’iniziativa mira a presentare una nuova strategia di gestione etica e responsabile delle

risorse, la stewardship, e ad illustrare come questa possa essere di supporto allo sviluppo territoriale promosso dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Nell’occasione, saranno illustrati i diversi ambiti di applicazione della Stewardship, in particolare quelli legati alle risorse ambientali e alle esigenze gestionali delle aree interne del nostro Paese. L’evento vedrà coinvolti Enti Locali ed Enti di Ricerca, amministrazioni, imprese e associazioni e sarà rivolto ad un pubblico variegato, fatto di esperti del settore e non, professionisti, studenti, amministratori e comunità.

In seguito, i vari attori del territorio si confronteranno in una tavola rotonda rivolta al capitale naturale presente nelle aree interne molisane ed al suo potenziale in un’ottica di gestione sostenibile e responsabile dei boschi, sia dal punto di vista produttivo, sia riguardo alla fornitura di servizi ecosistemici.

