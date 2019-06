PA social day: l’evento sulla nuova comunicazione

Appuntamento il 18 giugno nell’Aula multimediale della biblioteca dell’Unimol a Campobasso per il convegno promosso dalla Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con Punto Impresa Digitale e università



ISERNIA. Seconda edizione del PA Social Day, evento unico nel suo genere sui temi della nuova comunicazione, che si terrà in contemporanea in Italia in diciotto città, tra cui Campobasso.

Si svolgerà il prossimo martedì 18 giugno, organizzato a livello nazionale dalla PA Social, prima associazione italiana dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione, quella portata avanti attraverso social network, chat, tutti gli strumenti innovativi messi a disposizione dal web.

La giornata molisana sarà ospitata, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, presso l'Aula Multimediale della Biblioteca di Ateneo dell'Università degli studi del Molise e avrà come titolo “Big data & Open data – Come valorizzarli”.

“Si tratta di un momento di riflessione e di confronto, promosso e organizzato a livello nazionale dall’associazione PA Social e realizzato a Campobasso dalla Camera di Commercio del Molise, con la sinergia del PID – Punto Impresa Digitale e in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise. Mira a sviluppare le tematiche legate alla nuova comunicazione attraverso i social network, le chat, l'intelligenza artificiale e tutti gli strumenti innovativi messi a disposizione dal digitale. Gli argomenti indicati – precisano gli organizzatori – rientrano, tra l’altro, nell’elenco delle tecnologie abilitanti del Piano Nazionale Impresa 4.0 promossi ormai già da qualche anno dal sistema camerale grazie alle attività informative/formative previste nelle iniziative programmate dai PID. L’obiettivo della giornata è di fornire un inquadramento teorico, utile sia alle imprese che alle Pubbliche Amministrazioni, sulla grande quantità di dati disponibili grazie alle tecnologie ICT, sul loro utilizzo e sulla loro valorizzazione, per poi passare a un’esercitazione pratica utile per l’applicazione di questi concetti nella vita d'impresa e in quella delle Pubbliche Amministrazioni”.

Il programma prevede una prima parte dedicata ai Big Data, a cura di Rocco Oliveto, professore e Presidente del Consiglio di Corso di Studio di Informatica dell’Università degli Studi del Molise; a seguire, un approfondimento sugli Open Data delle Pubbliche amministrazioni a cura di Eliana Marinelli. Poi spazio anche alle esperienze concrete: Giuseppe Lanese illustrerà le attività dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale, Maria Rosaria D'Alessio affronterà il tema degli Open Data rilasciati dalla Camera di Commercio del Molise per l'analisi dei trend economici e Carmela Basile, per la Provincia di Campobasso, illustrerà il Progetto Open Coesione. A conclusione della giornata, un laboratorio pratico su dataset per consentire ai partecipanti di sperimentare sul campo quanto appreso.

L’evento è dunque rivolto a tutte le imprese, aspiranti imprenditori e Pubbliche amministrazioni.

Tutti gli eventi realizzati nella 18 città italiane saranno visibili in diretta live sulla pagina dedicata sul sito www.pasocial.info, alimentata dalla piattaforma IPress, e su tutti i social con l’hashtag #pasocial, nella mattina del 18 giugno, dalle 9.30 alle 13.30.

Le iscrizioni possono essere effettuate dal sito della Camera di Commercio del Molise, mentre, sul canale Facebook dello stesso ente camerale sarà anche visibile, attraverso l’apposito link, la diretta live dell'evento di Campobasso.

Camillo Pizzi

