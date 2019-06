Miss Italia, ci siamo: Isernia ospita la prima tappa del concorso regionale. Tutte le info per partecipare

Il 28 giugno, in via Umbria, la sfilata delle aspiranti reginette di bellezza. Si eleggono la vincitrice della selezione provinciale e le prime 6 che concorreranno ai titoli regionali per l’accesso diretto alle prefinali nazionali

ISERNIA. Ottant’anni ma non sentirli. Miss Italia - che quest'anno festeggia il prestigioso traguardo, appuntamento fisso di ogni estate che si rispetti - arriva ad Isernia il prossimo 28 giugno con la prima tappa del concorso regionale.

La carovana arriva per la prima volta in Via Umbria. L’organizzazione della manifestazione sarà curata dall’agente esclusivista di Miss Italia Molise, Settimio Colangelo, con la preziosa collaborazione della ‘VS Eventi e Spettacoli’ di Sandro Velocci.

Dalle 21.30, con le aspiranti miss molisane, avrà inizio la magia per decine di ragazze che sfileranno davanti alla giuria e al pubblico. Nel corso della serata sarà eletta la vincitrice della selezione provinciale e le prime 6 classificate concorreranno ai titoli regionali di Miss Sport, Miss Sorriso e Miss Eleganza. Per loro la corsia preferenziale che le porterà alle prefinali nazionali.

Miss Italia, come è noto, non è solo bellezza e fascino ma anche simpatia e voglia di emergere nel mondo dello spettacolo.

Le ragazze interessate a partecipare al concorso possono chiamare il 349 5822640 o il 331 2217802 oppure possono iscriversi direttamente sul sito di Miss Italia (www.missitalia.it).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili anche sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Molise”.

