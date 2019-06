All’Unimol bimbi e bimbe in Ateneo "al lavoro" da mamma e papà

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa

CAMPOBASSO. UniMol aderisce alla 25a Edizione nazionale di “Bimbi in ufficio”, promossa dal Corriere della Sera/Corriere Economia. L’iniziativa, a cura del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di Ateneo, nasce con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, offrendo la possibilità ai figli dei dipendenti – di età compresa tra i 4 e i 10 anni – di scoprire il luogo di lavoro dei loro genitori. Sempre più difficile appare, infatti, conciliare orari di lavoro, appuntamenti e riunioni con il ruolo di genitore, specialmente quando i figli sono piccoli; non meno semplice è, per un bambino, comprendere le esigenze lavorative di un adulto.

Portare i figli alla scoperta dell’ambiente di lavoro aiuta, dunque, ad avvicinare, almeno per un giorno all’anno, questi due mondi: da un lato, consentendo ai più piccoli di acquisire familiarità con il luogo in cui i genitori passano gran parte della giornata, donando loro un’esperienza di conoscenza e, talvolta, di accettazione del “distacco da mamma o papà”; dall’altro, permettendo agli adulti di condividere una parte della propria vita personale con i colleghi e i datori di lavoro. Un modo per fare work-life balance, obiettivo al quale l’Università del Molise ha, più di una volta, inteso volgere l’attenzione, ponendo in essere azioni positive a favore delle proprie risorse umane.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale