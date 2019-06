La Luce e gli Angeli e su tutto la magia di Di Zinno: omaggio ai Misteri

Nelle tre mostre inaugurate oggi pomeriggio alla Fondazione Gil di Campobasso

CAMPOBASSO. Da una parte la luce, dall’altra l’ombra del bianco e nero. E al centro le immagini delle statue lignee realizzate da Paolo Saverio Di Zinno, il geniale ideatore dei Misteri di Campobasso.

Un percorso, 'Corpus Domini in mostra', da seguire per scoprire la magia degli Ingegni e dei personaggi degli Ingegni. Madonne, Santi, Angeli e Diavoli nati dalla fervida fantasia di un artista visionario e geniale, come Paolo Saverio Di Zinno.

Si comincia con ‘Light’ di Laura Venezia. Un progetto che ha dato prima vita a un libro fotografico, poi a una mostra con 30 scatti, frutto di tre anni di lavoro. Tutto è cominciato, ha raccontato Venezia, dopo aver assistito alla cerimonia della Vestizione, “una sfida contro le leggi del tempo e contro l’indicibile bellezza che ti circonda in quel momento”. “Scrivere con la luce – ha aggiunto – è tutto, anche se è la cosa più difficile”.

Poi c’è ‘Angeli’ di Lello Muzio. Un ciclo fotografico in cui lo sguardo dell’autore strappa gli angeli dalla tela colorata della tradizione religiosa e dalla ritualità collettiva, per ridistribuirli secondo una manovra di riappropriazione individuale dell’amore.

Al centro, appunto, il percorso dedicato alle immagini delle statue del Di Zinno, con l’obiettivo di esporre le sculture, come ha detto il vescovo Giancarlo Bregantini, intervenuto all’inaugurazione, insieme a presidente e direttore della Fondazione Molise cultura, Antonella Presutti e Sandro Arco e dall’assessore comunale alla Cultura Paola Felice, alla sua prima uscita ufficiale. Le mostre resteranno aperte fino al 5 luglio.

