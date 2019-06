Il popolo della Notte Rosa infiamma il borgo di Isernia: l’evento in un video

Migliaia i visitatori che hanno ‘invaso’ il centro storico per dare vita alla kermesse che si conferma essere la kermesse di punta dell’estate in città. GUARDA IL VIDEO DI PINO MANOCCHIO



ISERNIA. Un successo oltre le aspettative per la Notte Rosa, che si conferma essere l’evento di punta dell’estate a Isernia. Migliaia di persone hanno ‘invaso’ il centro storico per essere protagoniste di una serata all’insegna del divertimento per grandi e piccini.

Una nuova scommessa vinta dunque per i locali della movida che, già da qualche anno, hanno deciso di unire le forze per rivitalizzare il ‘cuore’ del capoluogo.

Musica, buon cibo e tante altre iniziative hanno fatto da cornice alla kermesse, che ha richiamato in città visitatori da ogni angolo del Molise e anche da fuori regione.

