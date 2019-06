Sanità, sociale e cultura: approda a Isernia ‘Il bello che avanza siamo noi’

Pagina 1 di 2

Presentate le finalità dell’associazione nata a Milano che ha l’obiettivo di creare un ponte tra la società civile e il mondo delle istituzioni e della politica

ISERNIA. Un ponte tra la società civile e il mondo delle istituzioni e della politica. Questa la finalità dell’associazione ‘Il bello che avanza siamo noi’. Una realtà che si è concretizzata in Lombardia e che ora è approdata anche a Isernia.

Questa mattina a Palazzo San Francesco la conferenza stampa per illustrare gli obiettivi del sodalizio. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato la presidente dell’associazione Margareta Florea, la coordinatrice regionale Daniela Iannotta e l’assessore comunale alle Politiche Sociali Pietro Paolo Di Perna. Presenti anche le consigliere comunali Irma Barbato e Maria Maddalena Cocozza.

“L’associazione – ha spiegato la presidente – è partita da Milano con lo scopo di creare un ponte tra la società civile e le istituzioni, nell’interesse della comunità in campo sanitario, sociale e culturale. E’ necessario che si comprenda l’importanza del ‘bello’, quello sommerso. Stiamo attuando, ad esempio, dei progetti in campo sanitario, perché la salute è un diritto che non può e non deve essere negato. Siamo anche partiti dai giovani, perché rappresentano il futuro, mettendo in cantiere campagne dedicate alla salute cardiovascolare, ma anche alla urologia e alla ginecologia. Altre iniziative, incentrate sugli aspetti sociali, saranno rivolte agli anziani che non devono più sentirsi soli. E – ha aggiunto – il nostro impegno è rivolto anche alla ‘ricostruzione’ della famiglia, che purtroppo si è persa”.