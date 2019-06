Aratro: venerdì la presentazione delle opere realizzate nel progetto ‘Monet’

Il tutto nasce dallo scambio internazionale tra gli artisti Andreas Dushi, Cristina Mangini, Sara Stijlovic e Valeria Vallone

CAMPOBASSO. Venerdì 28 giugno alle ore 18, presso il Carpet Apartment, in via Herculanea, 45 a Campobasso, verranno presentate le opere dello scambio internazionale degli artisti, giunto al termine, organizzato da ‘Aratro – Galleria Gino Marotta’, ‘Aratro laboratorio d’arte contemporanea’ dell’Università del Molise. La mostra è curata da Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio.

Il progetto, denominato ‘Monet’, prevede nello specifico la creazione di una rete museale sul territorio (Montenegro, Albania, Regione Puglia e Regione Molise), la creazione del modello comune Museum Pass; un programma di scambio per giovani artisti che si tradurranno in una mostra collettiva; un progetto di formazione per artisti finalizzato alla creazione di merchandising museale che riflettano il legame tra culture diverse; l’ideazione e sviluppo di nuove capacità nel campo della gestione museale e l’acquisizione di nuove attrezzature per i musei per consentire una migliore accessibilità delle collezioni utilizzando le moderne tecnologie.

La videoartista montenegrina Sara Stijovic, le due artiste visive italiane Cristina Mangini (Puglia) e Valeria Vallone (Molise), lo scrittore albanese Andreas Dushi hanno vissuto il Molise per due settimane, conosciuto tradizioni e rituali, metabolizzato l’autenticità dei nostri luoghi. L’operazione culturale ha previsto, mediante un costante scambio di idee e confronti serrati, la realizzazione di quattro opere d’arte dedicate al Molise. In tal senso ’arte coinvolge l’ambiente e la comunità circostante per favorire una reale consapevolezza nella società locale del proprio territorio di riferimento. Le opere saranno presentate in anteprima nel capoluogo molisano all’interno dello storico palazzo del centro in cui gli artisti hanno risieduto durante la loro permanenza a Campobasso; l’androne del palazzo, un’antica sala a volte, un atrio e un garage saranno gli ambienti non convenzionali in cui prenderanno vita istallazioni, dipinti, poesie visive e un documentario.

Al progetto Interreg Monet – Culture in Motion nelle reti dei musei dell’Adriatico, Interreg Ipa Programma Cbc Italia-Albania-Montenegro, partecipano il Ministero della Cultura del Montenegro, il Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, il laboratorio Aratro, la Galleria Nazionale d’Arte di Tirana e il Museo della fotografia di Marubi dall’Albania. Inoltre, l’evento ha visto la partecipazione di istituzioni culturali montenegrine incluse nel progetto, ovvero il Centro di arte contemporanea di Podgorica e il Museo Marittimo di Kotor.

I lavori realizzati in Molise faranno parte di una grande mostra collettiva che si realizzerà nel 2019 in sette grandi musei del Montenegro, Albania e Italia (Molise e Puglia).

