Isernia, Democom tra le eccellenze italiane

La società molisana selezionata da Industria Felix come migliore impresa femminile della provincia pentra



ISERNIA. Grande riconoscimento per la Democom, società giovane ma già consolidata della provincia di Isernia, che opera nel business dei servizi professionali, offrendo competenze e soluzioni innovative nei settori Capital Markets e Digital.

La realtà pentra è stata selezionata, proprio ieri, dal Comitato Scientifico di Industria Felix quale migliore impresa a conduzione femminile del territorio isernino e fra le aziende della regione Molise a maggior crescita sulla base di indicatori economici e finanziari oggettivi e certificati.

La premiazione si è svolta in occasione della presentazione del Rapporto Pmi e Grandi imprese a cura di Cerved per l’evento Industria Felix - La Puglia, la Basilicata e il Molise che competono, organizzato per la quinta edizione pugliese e per le prime lucane e molisane da Industria Felix, il 26 giugno a Bari, presso Villa Romanazzi Carducci.

L’inchiesta giornalistica è stata realizzata dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A., la data driven company italiana e una delle principali agenzie di rating in Europa, dopo aver analizzato i bilanci di 12.219 società di capitali con sede legale in Puglia e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 1,5 miliardi di euro, di 1.598 società con sede legale in Basilicata e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 4,5 miliardi di euro, di 878 società con sede legale in Molise e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 140 milioni di euro.

Democom nasce nel 2011 già come un team consolidato, dinamico, forte di un'esperienza maturata in contesti internazionali e multidisciplinari. È un’impresa giovane ma dinamica, con sedi a Isernia, Roma e Milano. “Siamo onorati di ricevere questo premio - afferma Luca Cesare, uno dei due soci fondatori di Democom – proprio in questo momento storico che vede il mondo imprenditoriale del sud Italia in crisi. Speriamo di essere d’esempio alle tante piccole imprese della nostra regione che da piccole provano a diventare grandi. Si parva licet componere magnis (se è lecito paragonare le cose piccole alle grandi) come scriveva Virgilio, Democom attualmente è un’ape operaia che, con l’impegno quotidiano, la grinta e l’entusiasmo del fare, cerca di affermarsi negli odierni scenari imprenditoriali. Volgendo uno sguardo molto attento e focalizzato all’innovazione e cercando di far sgorgare dall’attività di Ricerca e Sviluppo modelli di business profittevoli e scalabili, noi, gli azionisti, il management e i collaboratori speriamo, in un prossimo futuro, di essere annoverati fra i colossi dell’imprenditoria meridionale. È questo l’auspicio con cui accogliamo, orgogliosi, il riconoscimento di Industria Felix Magazine e Cerved”.

