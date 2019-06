Finali MarteLive Molise, gli artisti emergenti sul palco di piazzetta Palombo

A Campobasso le finale della kermesse culturale dedicata ai giovani talenti della regione

CAMPOBASSO. Ultime ore di attesa. Le finali molisane di MArtelive sono alle porte. Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio alcuni tra gli artisti molisani emergenti, fra i 18 e i 39 anni, si contenderanno l’accesso alla fase successiva della manifestazione, in autunno, che a sua volta darà il pass per le finali nazionali della Biennale MArtelive in programma a Roma dal 3 al 5 dicembre prossimi. Queste le sezioni: cinema, moda, teatro, danza, letteratura, fotografia, pittura/streetart, musica. Una sera dopo l’altra, gli artisti in concorso, sostenuti dal pubblico e ‘visionati’ da giurie composte da professionisti dei diversi ambiti artistici, si faranno apprezzare, contribuendo a vivacizzare e rinfrescare le serate nel borgo campobassano.

Questo il programma della cinque giorni.

Lunedi' 1 luglio > Sezioni Teatro/DJ

19.00-21.00 Apertura evento con il “Benvenuti In Piazzetta” a cura di:

Patrizia Santullo e Simona Discenza (rappresentanti artigiani di Piazzetta Palombo);

Maria Carmela Palmieri e Michele Picciano (rappresentanti abitanti di Piazzetta Palombo);

Istituzioni Comunali nelle figure dell'Assessore Paola Felice e del Sindaco Roberto Gravina.

A seguire “Aperitivo su Marte” con Callas e Pavarotti a cura del Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale “Pachamama” (Terra Madre)

21.00-21.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione TEATRO a cura di Francesco Vitale (I.N.C.A.S. Produzioni)

21.30-22.30 Concorso sezione TEATRO (Palco – Piazzetta Palombo)

22.30-23.00 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione DJ a cura di Alessia D'Alessandro

23.00-23.30 Concorso sezione DJ (Palco – Piazzetta Palombo)

23.30 Comunicazione finalisti TEATRO e Dj

A seguire musica su MArte

Martedì 2 luglio > Sezioni Danza/Letteratura

19.00-21.00 “Aperitivo su Marte” con Armstrong e Holiday a cura di Open Arts Studio

21.00-21.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione DANZA a cura di Ilaria Barone (Open Arts Studio)

21.30-22.30 Concorso sezione DANZA (Galleria Via Palombo)

22.00-22.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione LETTERATURA a cura di Angela Del Gesso (Circolo Letterario Arci Beatnik)

22.30-23.30 Concorso sezione LETTERATURA (Palco – Piazzetta Palombo)

23.30 Comunicazione finalisti DANZA e LETTERATURA

A seguire musica su MArte

Mercoledì 3 luglio > Sezioni Pittura&Streetart/Moda

19.00-21.00 “Aperitivo su Marte” con musica classica di Mozart e Beethoven a cura del Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale “Pachamama” (Terra Madre)

20.00-20.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione PITTURA&STREETART a cura di Bonzo

20.30-23.30 Concorso sezione PITTURA&STREETART (Piazzetta Palombo)

21.00-21.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione MODA a cura di Marisa Vecchiarelli (Atelier Marvè)

21.30-22.30 Concorso sezione MODA (Galleria Via Palombo)

23.30 Comunicazione finalisti PITTURA&STREETART e MODA

A seguire musica su MArte

Giovedì 4 luglio > Sezioni Cinema/Fotografia

19.00-21.00 “Aperitivo su Marte” con colonne sonore di Morricone e Zimmer a cura di Open Arts Studio

21.00-21.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione CINEMA a cura di William Mussini (I.N.C.A.S. Produzioni)

21.30-23.00 Concorso sezione CINEMA (Circolo Letterario Arci Beatnik)

22.00-22.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione FOTOGRAFIA a cura di Silvano Mastrolonardo (Associazione Fotografica Sei Torri) e Simone Di Niro (Associazione Fotografica Vivian Maier)

22.30-23.30 Concorso sezione FOTOGRAFIA (Circolo Letterario Arci Beatnik)

23.30 Comunicazione finalisti CINEMA e FOTOGRAFIA

A seguire musica su MArte

Venerdì 5 luglio > Sezione Musica

19.00-21.00 “Aperitivo su Marte” Top Rock con Pink Floyd, Rolling Stones, David Bowie a cura del Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale “Pachamama” (Terra Madre)

21.00-21.30 Presentazione giuria di qualità, iscritti e location sezione MUSICA a cura di Alessia D'Alessandro

21.30-23.30 Concorso sezione MUSICA (Palco – Piazzetta Palombo)

23.30 Comunicazione finalisti MUSICA

A seguire musica su MArte

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale