Una domenica al mare all’insegna di sole e musica, ecco l’evento ‘Mi diverto sicuro’

Sotto lo slogan ‘Pres portami al mare’, il prossimo 7 luglio cinque pullman partiranno da Isernia, Venafro, Capriati, Bojano e Agnone alla volta di Vasto per una giornata di festa al Lido Bagni 51, il tutto per la regia #thepresident

ISERNIA. Parte da Isernia e coinvolge altri centri del Molise e non l’evento ‘Mi diverto sicuro’.

Sotto lo slogan ‘Pres portami al mare’, domenica 7 luglio grande festa presso il lido Bagni 51 di Vasto Marina.

Ben cinque pullman partiranno da altrettanti comuni alla volta della località balneare per una domenica all’insegna della musica e del divertimento, in assoluta spensieratezza, senza il timore di doversi mettere alla guida magari dopo aver bevuto qualcosina di troppo. Ed ecco che il nome dell’iniziativa non è affatto casuale.

Un evento organizzato da un gruppo di giovani pentri, aperto ai ragazzi ma anche ai più adulti, desiderosi di godersi una giornata decisamente alternativa.

Appuntamento alle 16:30, con una iniziativa che si protrarrà fino alle 21:30. Potranno parteciparvi, oltre a coloro che viaggeranno a bordo delle navette, quanti si troveranno già sul posto o decideranno di raggiungere il mare con propri mezzi.

Durante la giornata sarà possibile mangiare e bere presso il lido e ai partecipanti verranno donate le t-shirt ‘The president’ e altri gadget.

Per tutte le informazioni e per prenotare i pullman sono contattabili i seguenti numeri di telefono, a seconda della città di partenza: 334.9859278 – 389.1297853 per Isernia; 342.0922392 per Venafro; 391.4985335 per Capriati; 389.4326960 per Bojano; 366.4467448 per Agnone.

Il costo di prenotazione è pari a 8 euro, da corrispondere in loco all’atto della partenza con la navetta.

In consolle Nico Mascio, Alex Roccia, Pietro C e The President, per un dj set da successo garantito. L’organizzazione sin da ora ringrazia quanti – si spera numerosi - decideranno di aderire.

